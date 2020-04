Grundschulen vor dem Neustart

Ronnenberg

Für die Viertklässler soll es am kommenden Montag wieder mit dem Unterricht in der Schule losgehen. Das betrifft in der Stadt Ronnenberg 216 Jungen und Mädchen. Mit Hochdruck arbeiten die Leiterinnen der Grundschulen in Benthe, Empelde, Ronnenberg und Weetzen mit dem Kollegium daran, die vom Ministerium vorgegebenen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.

Kommt der Neustart, dann sind 16 Viertklässler in Benthe betroffen, 104 in Empelde, 58 in Ronnenberg und 38 in Weetzen. Den Schulen liegt dazu der Entwurf eines Hygieneplans aus dem Ministerium vor. Und so macht man sich an den Grundschulen und in den Kommunen, als Schulträger für die Gebäude zuständig sind, derzeit viele Gedanken: In den Klassenräumen werden Tische umgestellt, man feilt an Gruppeneinteilungen und anderen praktischen Umsetzungen.

Benthe kommt mit einfachem Konzept zurecht

An der Benther Grundschule sind die Richtlinien relativ einfach umzusetzen „Wir haben es gut, weil wir nur eine vierte Klasse beschulen. Die 16 Kinder werden in zwei Gruppen aufgeteilt“, erklärt Schulleiterin Jutta Fricke. Unterrichtet werden diese Gruppen dann im wöchentlichen Wechsel.

An der Theodor-Heuss-Schule ( THS) in Empelde gibt es insgesamt 104 Viertklässler in fünf Klassen. „Bei uns gibt es ein Wechselmodell“, erläutert Schulleiterin Verena Kebsch-Jandel. Die Klassen werden dabei halbiert: Montags und dienstags ist die eine Hälfte dran, donnerstags und freitags die andere. Am Mittwoch sollen die Gruppen im 14-tägigen Wechsel unterrichtet werden. Jede Lerngruppe bestehe aus maximal zehn Kindern. „Alle Eltern haben von uns die genauen Unterrichtsdaten für ihre Kinder erhalten“, sagt die Schulleiterin.

Wege und Flächen werden mit Klebeband markiert

An einem Pausenkonzept werde ebenfalls getüftelt. Dabei seien Staffelungen geplant. Die Hygienemaßnahmen seien indes in der THS gut einhaltbar, weil dort jeder Klassenraum über ein eigenes Waschbecken verfüge. „Seife haben wir genug“, so Kebsch-Jandel. Sie und ihre Kollegen fühlen sich auch vom Schulträger gut und frühzeitig informiert. „Es ist alles nicht so leicht, weder für die Stadt noch für uns. Es kommen beinahe stündlich neue Verordnungen vom Ministerium“, sagt die Rektorin.

Sie freue sich jedoch schon auf den Start. Die Klassenräume seien vorbereitet, nun warte man nur noch auf die Hinweisschilder, die den Kindern und den Lehrern den richtigen Weg im Schulgebäude weisen. Auch die Flächen im Inneren und auf dem Schulhof sollen mit Klebeband so markiert werden, dass die Jungen und Mädchen sich nicht zu nahe kommen. „Das bringt viel Sicherheit“, so Kebsch-Jandel.

Täglicher Wechsel beim Unterricht in Ronnenberg

In der Grundschule Ronnenberg gibt es derzeit 58 Viertklässler – auf drei Klassen aufgeteilt. „Jede Klasse wird halbiert, nur zehn Kinder maximal sind in einem Klassenzimmer“, berichtet Schulleiterin Anja Gloth. Ihre Schule habe sich für den Unterricht im täglichen Wechsel entschieden. Die Vorbereitungen für den Schulstart im Inneren des Schulgebäudes seien abgeschlossen. „Nun arbeiten wir noch an dem Konzept für die Pausenzeiten. Dafür ist eine Staffelung vorgesehen“, so Gloth.

Gut vorbereitet auf den Re-Start ist auch die Regenbogenschule Weetzen mit den 20 und 18 Kindern in den zwei vierten Klassen. „Wir haben uns für das umschichtige Modell entschieden. Dabei wird pro Tag immer eine halbe Klasse mit maximal zehn Kindern im Klassenraum unterrichtet“, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Petra Schütze. Der Unterricht findet von der ersten bis zur fünften Stunde statt. Als Lehrkräfte stehen die jeweiligen Klassenlehrer sowie bei Bedarf ein Fachlehrer zur Verfügung. Kinder, die gerade nicht in der Schule sind, müssen weiterhin Aufgaben zu Hause erledigen.

Auch in der Regenbogenschule in Weetzen ist man gut vorbereitet auf den Re-Start. Die stellvertretende Schulleiterin Petra Schütze freut sich auf die Viertklässler. Quelle: Privat

Vor Unterrichtsbeginn werde man mit allen Kindern die genauen Verhaltensregeln besprechen. Abstand halten und regelmäßiges Händewaschen steht an oberster Stelle. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts ist nicht vorgeschrieben. Die Tische, an dem jeweils nur ein Kind sitzt, stehen genügend weit auseinander. Auf dem Pausenhof werde das Tragen von Masken aber empfohlen, erklärt Schütze.

Von Heidi Rabenhorst