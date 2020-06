Ferienpass bietet weniger Plätze, aber viel Programm

Ronnenberg

In den Augen von Bürgermeisterin Stephanie Harms haben die Ronnenberger Kinder „ein Schuljahr mit ganz besonderen neuen Anforderungen und Herausforderungen“ hinter sich gebracht. Und auch in den bevorstehenden Sommerferien werde nicht alles so sein, wie es die Mädchen und Jungen aus der Vergangenheit kennen.

„Viele werden statt einer Fernreise die sonnigen Sommertage in heimischen Gefilden verbringen und entdecken, wie viel Schönes unsere Region zu bieten hat“, sagt die Verwaltungschefin. Einige dieser Ausflugsziele könnten die Kinder auch mit dem Ronnenberger Sommerferienpass erkunden.

Kleine Exkursionen, bewährte Klassiker und vieles mehr

Unter schwierigen Umständen habe das Team Bildung und Jugend in diesem Jahr arbeiten müssen, um erneut ein Programm für mit vielen Aktionen für die Sommerferien zusammenzustellen, sagt Harms. „Es warten kleine Exkursionen, bewährte Klassiker und vieles mehr.“

Der Sommerferienpass beginnt mit einer kreativen Veranstaltung. Der kunterbunte Zaun am Jugendzentrum (JuZ), Auf dem Rade 3, in Empelde soll weiter fortgeführt werden. Dafür wird die Hilfe der Kinder benötigt. An anderen Tagen entstehen kleine Kräutergärten und Pappmachefiguren. Im dreitägigen Mosaikworkshop können zudem Vogeltränken und bunte Kugeln gefertigt werden.

Kinder können voltigieren

Wer sich gerne sportlich betätigen möchte, kann an einer Fahrradtour rund um das Steinhuder Meer teilnehmen, Bogenschießen lernen, sich in die luftigen Höhen eines Kletterparks wagen oder sich im Voltigieren mit echten Pferden ausprobieren. Noch rasanter geht es bei einem Schnuppertraining der Empelde Maddogs zu. Hier wird Rollhockey gespielt.

Kleine Forscher kommen bei der Aktion Wasserkrafttour voll auf ihre Kosten oder können am Benther Berg ein Waldläufertraining absolvieren. Wer wilde Tiere mag, der sollte sich zu einem Besuch im Wisentgehege anmelden oder am Ausflug in den Erlebniszoo Hannover teilnehmen.

Unterstützung für die Verwaltung kommt auch in diesem Jahr von Vereinen und Verbänden. Aufgrund der aktuellen Verordnungslage und zum Schutz aller Beteiligten sind die 46 Angebote in diesem Sommerferienpass allerdings für Kleingruppen angelegt, sodass die Anzahl der Plätze geringer ist als gewohnt.

Auch in den Ferien gelten Hygieneregeln

Wegen der Corona-Pandemie gelten zudem auch bei den Ferienpassaktionen die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Damit alle Angebote reibungslos ablaufen können, sollen die Kinder stets einen Mund-Nase-Schutz dabei haben. Getragen werden muss die Maske aber nicht durchgehend. Aktuelle ausführliche Hinweise gibt es zu Beginn jeder Aktion.

Für weitere Informationen steht das Team Bildung und Jugend unter Telefon (05 11) 43 83 35 90 oder per E-Mail an JuZEmpelde@gmx.de zur Verfügung. Das Ferienpassheft ist in den Bürgerbüros, Chemnitzer Straße und Velsterstraße, sowie im JuZ erhältlich. Außerdem kann das Programmheft unter ronnenberg.de eingesehen werden.

Von Uwe Kranz