Nach der Corona-Pause beginnt der Betrieb in den Bibliotheken in Ronnenberg wieder. Maximal vier Besucher sind zugelassen, auch ein Mund-Nase-Schutz ist im Inneren vorgeschrieben.

Die Stadtteilbücherei in Empelde befindet sich in der Alten Kapelle an der Stillen Straße. Quelle: Kerstin Siegmund