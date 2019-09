Welche Auswirkungen auf die Umwelt haben Niederlassungen der Biber in der Ihme: Während eines Ortstermins in Ihme-Roloven hat Umweltminister Olaf Lies erkannt, dass diese Frage näher betrachtet werden muss. Das Ministerium gab nun Geld für ein Bibermonitoring in der Leinemasch und im Calenberger Land frei.