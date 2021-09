Ronnenberg

Das Thema Luftfilter in den Schulen ist in den vergangenen Monaten in Ronnenberg mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten behandelt worden. Bis Kai Roegglen, Fachbereichsleiter Bildung Jugend und Soziales, Anfang September öffentlich erklärte, die Stadt wolle in den Klassenzimmern der Schulen auf solche Geräte verzichten. Wenige Tage später rollte Bürgermeisterin Stephanie Harms das Thema noch einmal neu auf. Eine erneute Abfrage bei den Schulleitern ergab jetzt, dass Bedarf bei bis zu 95 mobilen Luftfiltern und 34 CO2-Ampeln besteht. Die Investitionen in Höhe von rund 300.000 Euro sollen nun kurzfristig umgesetzt werden.

Höhe der Förderungen ist weiterhin offen

Dabei ist die Höhe der zu erwartenden Fördermöglichkeiten weiterhin noch offen, wie Frank Schulz als Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin erklärte. Allerdings hatten im Vorfeld alle Fraktionen des Rates ihre Zustimmung signalisiert. Mehrere Fraktionen hatten bereits Ende 2020 die Bereitschaft durch gestellte Anträge signalisiert, dass Geräte unabhängig von Fördermitteln angeschafft werden sollten. Das Problem war zwischenzeitlich, dass keine leisen Geräte erhältlich waren, die im Betrieb den Unterricht nicht stören.

In der Folge hatte die Verwaltung Änderungen der Angebotssituation fortlaufend geprüft. Auch der Einsatz anderer Geräte wie Fenster- oder Deckenventilatoren zog das Rathaus als Schulträger in Erwägung. Fraglich war auch, welchen Anteil an der Investition die Stadt allein tragen und welcher vom Bund und dem Land gefördert würden. Neue Informationen in dieser Hinsicht ermunterten Harms nach eigenem Bekunden kurz nach dem Roegglen-Statement einen neuen Abstimmungsanlauf mit den Schulen zu unternehmen.

Trotz Luftfiltern muss weiterhin gelüftet werden

Nachdem der Bedarf zunächst ermittelt ist, sollen die Ronnenberger Schulleitungen nun bei Besichtigungen in Gehrden entscheiden, ob die dort bereits eingesetzten Geräte auch für die eigenen Klassenzimmer geeignet sind. Allerdings ist allen Beteiligten klar, dass der Einsatz von Luftfiltern das Lüften der Klassenräume auch in der kalten Jahreszeit nicht ersetzen wird. Das sieht der aktuelle Hygieneplan an niedersächsischen Schulen vor. Laut Aussage des Kultusministers Grant Hendrik Tonne ersetze der Einsatz der mobilen Raumluftreiniger in keinem Fall das weiterhin erforderliche regelmäßige Lüften der Unterrichtsräume, betont Harms.

Trotzdem soll der Kauf der Geräte nun umgehend passieren. Da die nächste Ratssitzung aber erst am 14. Oktober geplant ist, hat die Bürgermeisterin für die nötige Beschlussfassung zur Mittelbereitstellung ein sogenanntes Umlaufverfahren durch die Mitglieder des Verwaltungsausschusses vorgeschlagen. Die Fraktionen im Rat haben dieser Abkürzung der Entscheidungsfindung zugestimmt.

Von Uwe Kranz