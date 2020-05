Ronnenberg/Empelde

Wegen der Corona-Pandemie ist die Anmeldung für den neuen fünften Jahrgang an der Marie Curie Schule ab sofort online möglich. Erziehungsberechtigte können sich auf der Homepage unter mcs-rbg.de informieren. Dort befinden sich auch alle nötigen Formulare und Hinweise.

Auch die Schulbuchausleihe wird digital: Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, die Formulare ausgefüllt und unterschrieben postalisch an die Schule senden oder sie in der Schule abzugeben. Die Anträge werden per Mail über IServ verschickt. Die Formblätter sind auf der Homepage der Schule zu finden. Sollte es Eltern nicht möglich sein, Formulare auszudrucken, können sie sich die Anträge in der Schule abholen.

Von Lisa Malecha