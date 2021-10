Ronnenberg

Vor etwas mehr als fünf Jahren hätte eine solche Aussage möglicherweise große Sorgen in der Verwaltung ausgelöst: Es gibt eine neue, merklich höherer Flüchtlingsquote für die Stadt Ronnenberg. Kai Roegglen, Fachbereichsleiter für Soziales in der Verwaltung, gab im Fachausschuss Entwarnung: Es sei sichergestellt, dass die Flüchtlinge in der Stadt auch in dieser Anzahl adäquat untergebracht werden könnten.

Aufgrund der veränderten Lage in Afghanistan, nach der viele Menschen aus Furcht vor den Taliban das Land verlassen und auch teilweise Deutschland erreicht haben – darunter auch sogenannte Ortskräfte der Bundeswehr –, hatte sich die Zuweisungsquote für Ronnenberg auf 62 Personen erhöht, berichtete Roegglen. Die Quote ist allerdings zunächst eine Planungsgröße. Zuletzt wurde diese nicht mehr ausgeschöpft. Bislang seien erst 30 Geflüchtete in Ronnenberg angekommen, die umgehend auf freie Unterkünfte verteilt werden konnten, beschreibt Roegglen die Situation.

Stadt betreibt weniger Flüchtlingsunterkünfte

Entgegen der Zeiten der großen Flüchtlingswellen ab 2015 betreibt die Stadt Ronnenberg aktuell deutlich wenige Unterkünfte. In dem ehemaligen Hotel Felsenburg in Ronnenberg sind beispielsweise inzwischen Obdachlose untergebracht. Das frühere Gasthaus Lüerßen in Weetzen wurde zum Dorfgemeinschaftshaus „Zum Kirschen“ umgewandelt. Darin befinden sich neben Räumen für Hortgruppen des Regenbogenschule auch Büros der städtischen Gebäudewirtschaft. Und auch die Container hinter der Marie-Curie-Schule am Rodelberg in Empelde beherbergen keine Flüchtlinge mehr.

Zentrum der Flüchtlingsunterbringung sind dagegen weiterhin die Gebäude am Empelder Seegrasweg. 336 Personen bewohnen die Mehrfamilienhäuser, die seinerzeit eigens errichtet worden waren. Auf dem Festplatz an der Empelder Straße in Ronnenberg wohnen darüber hinaus weitere 21 Menschen in Containern. 49 Schutzsuchende sind in dem Haus Salinenstraße 44 in Benthe untergebracht. Diese Zahlen beinhalten auch schon die 30 Neuzugänge, die im aufgrund der neuen Quote die Stadt erreicht haben.

Weiterhin stehen in diesen Unterkünften insgesamt weitere 70 freie Plätze zur Verfügung, wie der Fachbereichsleiter erläuterte. Demnach könnte die Restquote von 32 Personen unkompliziert an einem der drei Standorte untergebracht werden. Weitere 38 Plätze stünden quasi als Puffer zur Verfügung.

Von Uwe Kranz