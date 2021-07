Ronnenberg

Ein Radfahrer ist an der Kreuzung Benther Straße/Weidenweg von einem abbiegenden Auto übersehen worden. Der Autofahrer, ein 50-jähriger Mann aus der Schweiz, wollte um 18.55 Uhr vom Weidenweg in die Benther Straße abbiegen, als er den vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Ronnenberger auf seinem Fahrrad nicht bemerkte und es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurden sowohl der Radfahrer als auch der Beifahrer im Auto leicht verletzt. Gegen den Schweizer wurden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherung der Verfahren eine sogenannte Sicherheitsleistung erhoben. Das heißt, er musste einen Geldbetrag zahlen. Danach durfte er seinen Weg fortsetzen.

Von Sarah Istrefaj