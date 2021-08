Empelde

Zwei Autos sind am Sonnabendnachmittag in Empelde von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Gegen 16.35 Uhr wurde die hintere linke Seitenscheibe eines Nissan Micra eingeschlagen und eine Handtasche samt Geldbörse und Mobiltelefon aus dem Wagen gestohlen. Das Auto war für wenige Minuten in der Emil-von-Behring-Straße auf Höhe der Hausnummer 4 geparkt worden.

Laut Polizei ist einer Zeugin eine männliche Person auf einem dunklen Damenfahrrad aufgefallen, die zum Tatzeitpunkt aus der Nenndorfer Straße in die Emil-von-Behring-Straße fuhr. Nur etwa eine Minute später fuhr diese Person wieder aus der Emil-von-Behring-Straße und bog nach rechts auf die Nenndorfer Straße in Richtung Mühlenberg.

Der Fahrradfahrer sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine dunkle Wollmütze sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Er sei hellhäutig und schlank gewesen. Die Zeugin schätzt die Person auf circa 40 Jahre. Am Lenker des Rades sei ein Korb angebracht gewesen, in dem sich vermutlich eine Jutetasche befunden habe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Zweite Tat in unmittelbarer Nähe

Nur wenige Zeit später wurde nicht weit entfernt vom ersten Tatort erneut in ein geparktes Auto eingebrochen. In der Zeit zwischen 17 und 17.50 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Nenndorfer Straße in Höhe der Hausnummer 6 die rechte vordere Seitenscheibe eines Audi A4 ein und stahl eine schwarze, hochwertige Handtasche.

In dieser befanden sich unter anderem Bargeld und Bluetooth-Kopfhörer. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 oder in der Polizeistation Empelde unter (0511) 1232090 zu melden.

Von Sarah Istrefaj