Benthe

Der Jugendbauwagen Benthe wird weitergeführt. Er soll künftig nicht mehr als Projekt des Benther Ortsrats betrieben, sondern als eigenständiges ehrenamtliches Projekt bei der Stadt Ronnenberg angedockt und in das Jugendpflegeprogramm der Stadt Ronnenberg eingebunden werden. Das hat der Benther Ortsrat bei seiner letzten Sitzung der Wahlperiode einstimmig beschlossen.

Hintergrund des Wechsels ist, dass Lisa Maack (Grüne), die den Jugendbauwagen bislang ehrenamtlich leitet, bei der Kommunalwahl nicht mehr für den Ortsrat kandidiert hatte und damit aus dem Gremium ausschied. „Nach 15 Jahren Mandat habe ich mich entschlossen, nicht mehr anzutreten und mich auf den Jugendbauwagen zu konzentrieren“, erklärt sie. Damit sie das erfolgreiche Jugendprojekt trotzdem weiter anleiten kann, hat Maack dem Ortsrat vorgeschlagen, den Bauwagen künftig bei der Jugendpflege der Stadt anzudocken.

Finanzierung ist gesichert

„Ich freue mich sehr, dass alle mit meinem Vorschlag einverstanden waren und der Jugendbauwagen weitergeführt werden kann“, sagte die promovierte Pädagogin Maack nach der Entscheidung. Der Bauwagen ist 2012 auf Initiative von Benther Kindern und Jugendlichen entstanden, die sich einen Jugendraum gewünscht hatten. Maack ist von Anfang an beim Projekt dabei gewesen.

Christian Hornig, der neue Jugendpfleger der Stadt Ronnenberg, begrüßte die Entscheidung des Ortsrates. „Ich finde es super, dass dieses tolle ehrenamtliche Projekt weitergeht“, sagte er bei der Ortsratssitzung. Er versprach, sich bald eine der Aktionen des Jugendbauwagens anzusehen und sich mit Maack über die künftige Zusammenarbeit auszutauschen.

Die Finanzierung des Projektes soll so weiterlaufen wie bisher. Nachdem es jahrelang nur über Spenden und gelegentliche Beigaben des Benther Ortsrates finanziert worden war, hatte die Stadt Ronnenberg dem Jugendbauwagen 2020 ein jährliches Budget von 500 Euro zuerkannt. In diesem Jahr steht das Budget erstmals zur Verfügung, wurde allerdings aufgrund der Haushaltssperre um 15 Prozent gekürzt. Der Ortsrat entschied bei der Sitzung deshalb, dem Bauwagen nochmal 150 Euro für die bevorstehenden Aktionen zu spenden.

Viel Zulauf bei Aktionen

In den neun Jahren des Bestehens haben Maack und andere Ehrenamtliche mehr als 60 Aktionen durchgeführt. Die Nachfrage ist groß: „Teilweise kommen über 100 Kinder und Jugendliche“, sagte Maack im Gespräch mit dieser Zeitung.

Den Jugendbauwagen gibt es seit 2012, mehr als 60 Aktionen wurden hier schon durchgeführt. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Maack glaubt, dass der Bauwagen so erfolgreich ist, weil die Kinder und Jugendlichen so stark eingebunden würden. „Wir machen die Aktionen, die sie sich wünschen, und setzen ihnen nicht irgendetwas vor, was wir uns ausgedacht haben“, sagte sie.

Häufig kämen auch Anfragen von Eltern aus anderen Orten wie Empelde und Ihme-Roloven. Diese müsse man aber ablehnen. „Die Aktionen wären für uns Ehrenamtliche nicht mehr zu stemmen, wenn wir auch auswärtige Kinder einladen würden.“

Mehr Unterstützung durch Jugendrotkreuz

Die ehrenamtliche Leiterin hofft aber darauf, dass der Jugendbauwagen durch die Anbindung an die Stadtjugendpflege Ronnenberg künftig auch vermehrt von Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann, die nicht aus Benthe kommen. „Die Stadtjugendpflege kann dann hier künftig auch eigene Aktionen durchführen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Bauwagen in das Ferienpassprogramm der Stadt eingebunden wird“, sagte sie.

Neben der Kooperation mit der Stadtjugendpflege solle auch die Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz Benthe-Empelde weiter ausgebaut werden, sagte Maack. „Das Jugendrotkreuz hat uns in der Vergangenheit schon bei Veranstaltungen unterstützt. Wir haben vereinbart, dass wir das in Zukunft noch öfter machen wollen“. Im Gegenzug sei auch geplant, dass die jungen DRK-Mitglieder den Jugendbauwagen für eigene Veranstaltungen nutzen können.

Gruselfenster zu Halloween dekorieren

Eigentlich ist der Bauwagen so gedacht, dass er tagsüber offensteht und Kinder und Jugendliche ihn selbstständig nutzen können. Wegen der Corona-Pandemie ist das momentan weiterhin nicht möglich. „Die Einhaltung des erforderlichen Hygienekonzeptes könnten wir so nicht kontrollieren“, sagte Maack. Deshalb versuche man, noch mehr Aktionen durchzuführen als vor der Pandemie.

Zu Halloween sollen Kinder und Jugendliche zum Beispiel bei sich zu Hause ein Gruselfenster dekorieren oder einen selbstgeschnitzten Kürbis aufstellen. Am 31. Oktober bringen die Ehrenamtlichen dann eine Halloween-Überraschungstüte bei Teilnehmenden vorbei. Auch zu Nikolaus ist wieder eine Aktion geplant.

Von Yannick von Eisenhart Rothe