Wegen des starken Schneefalls am vergangenen Wochenende mussten die Rohbauarbeiten an den beiden Schulbaustellen in Empelde vorübergehend unterbrochen werden. Das ist aber nicht die Hauptursache für einen Zeitverzug von etwa acht Wochen am Erweiterungsbau der Marie-Curie-Schule (MCS) und vier Wochen bei der neuen Grundschule Auf dem Hagen. Vielmehr haben starke Regenfälle Anfang Februar den Bauvorhaben zugesetzt, wie Cord Hennies, Leiter der Gebäudewirtschaft der Stadt Ronnenberg, im entsprechenden Fachausschuss berichtet hat.

Marie-Curie-Schule wohl erst zu Weihnachten 2022 fertig

Während Hennies für die Grundschule in Aussicht stellte, den zeitlichen Rückstand wieder aufholen zu können, stehen die Zeichen dafür bei der MCS schlecht. Man habe ohnehin damit gerechnet, dass der Erweiterungsbau erst zu den Herbstferien 2022 bezugsfertig sei. Das könne nun aber nun auch erst zu den Weihnachtsferien des kommenden Jahres so weit sein.

Der Wassereinbruch in beide Baustellen ereignete sich am 3. Februar. Eine Stauung im Vorflutergraben der Feldmark drückte das Wasser in die Kanalisation der Straße am Sportpark zurück. Der Stopfen zur Baustelle hin gab nach und das Wasser ergoss sich in das ausgehobene Loch im Boden des Schulhofes.

Wasser schießt in die Baugrube

Auf dem Baufeld der Grundschule drang das Wasser aus der Dränage des benachbarten Sportplatzes ein. Auch hier war der starke Regen am 3. Februar der Auslöser. Eigentlich waren die Dränagerohre hin zur Baustelle ebenfalls verstopft. Der Wasserdruck war aber einfach zu groß, sodass die Fluten in die Baugrube für die neue Sporthalle schossen. Hilfe holte sich Hennies bei der Feuerwehr, die nicht nur Wasser abpumpte, sondern auch die Zuflüsse erneut verschloss.

Das Auskoffern der Sohle für die Sporthalle komme Hennies zufolge ohnehin langsamer voran, als geplant. Ursache hierfür sei eine Algemeinverordnung der Region Hannover, nach der die Bagger auf Baustellen nur noch in Schritten von jeweils 30 Zentimetern in die Tiefe vordringen dürfen. Vor jedem Schritt muss der Untergrund zudem von einer Kampfmittelbeseitigungsfirma sondiert werden. Die Mehrkosten für die Sondierungen schätzte Hennies auf rund 20.000 Euro. Die verlorene Zeit will er später bei den Ausbaugewerken wieder reinholen.

Das Luftbild zeigt die Baustelle des Erweiterungsbaus vor dem Wintereinbruch. Im rechten vorderen Bereich ist der Wassereinbruch zu erkennen. Quelle: Stadt Ronnenberg

Belasteter Boden unter dem Hof der Marie-Curie-Schule

Neben der Verzögerung beim Erdaushub aufgrund der Allgemeinverordnung der Region ist wenige Meter weiter auf der Baustelle der MCS noch ein weiteres Problem aufgetreten: Offenbar war für den Bau des Schulhofes der Gesamtschule einst ein Teich zugeschüttet worden. Dabei sei mit Schadstoffen belasteter Boden verwendet worden. Diese Belastung sei so stark, dass der Aushub vor der Deponierung das Baufeld nicht verlassen dürfe und dort gelagert werden müsse, wie Hennies erklärt.

Für die kostspielige Deponierung des Bodens rechnet der Teamleiter mit weiteren Zusatzkosten von bis zu 100.000 Euro, zumal die Fläche, die für die gesamte Entsorgung des belasteten Bodens ausgekoffert werden müsse, größer sei, als die ursprünglich geplante Baugrube. Deshalb sei es auch erforderlich, dass die Böschung zur Straße Am Sportpark zusätzlich abgefangen werde.

Bodenlagerung schränkt das Baufeld ein

Da die Lagerung des Bodens im Baufeld die Aktivitäten auf dieser Fläche einschränke entstünden weitere Verzögerungen, die durch Vorziehen anderer Arbeiten – zum Beispiel am Bau des neuen Lehrerzimmers – zum Teil kompensiert werden sollen. Der Gesamtverzug von acht Wochen auf dieser Baustelle werde sich allerdings nach Einschätzung Hennies’ eher noch vergrößern.

Grundsteinlegung für beide Bauvorhaben war im vergangenen Sommer. Die Stadt Ronnenberg investiert für die beiden Schulneubauten rund 36 Millionen Euro.

Von Uwe Kranz