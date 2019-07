Empelde

Auf eine unerwartete Entdeckung sind Handwerker bei Renovierungsarbeiten in den Büroräumen des Rathauses I in Empelde gestoßen: Als sie eine alte Vertäfelung entfernten, entdeckten sie dahinter alte Zeitungsseiten aus dem Jahr 1935. Für kurze Zeit eröffnete sich für die Arbeiter und die Verwaltungsmitarbeiter ein Einblick in die Zeitgeschichte kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Räume gehörten seinerzeit zum Verwaltungssitz des Kaliwerks Hansa. Offenbar waren sie mit den Seiten, die Texte, Bilder und Anzeigen aus der Zeit der Nazidiktatur zeigen, tapeziert worden. Die Stadtverwaltung hatte indes von dieser ganz anderen Art der Nutzung von Tageszeitungen bis zum Beginn der Renovierungsarbeiten nichts gewusst.

Inzwischen ist von dem „Zeitungsarchiv“ aber nichts mehr zu sehen; die Wand ist neu tapeziert worden. „Wir haben Fotos für die Nachwelt gemacht“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms.

An der Wand im Rathaus 1 in Empelde hängen die Zeitungen aus dem Jahr 1935. Quelle: privat

Von Uwe Kranz