Empelde

In den sozialen Netzwerken haben in dieser Woche mehrfach Postings die Runde gemacht, in denen Empelder Bürger auf eine Wurfsendung in ihren Briefkästen hingewiesen haben. Das Blatt, dass mit „Demokratischer Widerstand“ überschrieben ist, wurde unter anderem von Anselm Lenz herausgegeben, der bundesweit als Mitorganisator von Protesten gegen staatliche Corona-Schutzmaßnahmen bekannt ist. Das Druckwerk ruft unter anderem zum zivilen Ungehorsam auf. Für Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke ist der Inhalt der Artikel, die sich gegen die Impfstrategie der Bundesregierung richten, „höchst bedenklich“.

Umfang der Verteilung bleibt unklar

In der Verwaltung ist nicht bekannt, in welchem Umfang die Zeitung verteilt worden ist. Kratzke sind allerdings lediglich Fälle aus Empelde bekannt. Trotzdem zeigt er sich davon betroffen, dass die Aktivitäten der deutschlandweit aktiven Impfgegner nun seine Kommune erreicht haben. „Das sind ganz üble Brandstifter an der Gesellschaft“, stellt er fest. Allerdings sei der Inhalt des Blattes, so lange keine strafbaren Inhalte festgestellt werden könnten, von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Kratzke hat dabei eine Taktik ausgemacht: Mit Zitaten und Verweisen auf die Wissenschaft, die meist aus dem Zusammenhang gerissen sind, versuchten die Herausgeber, den Eindruck von Seriosität zu erzeugen. Dabei würden Menschen, die Ängste in Zusammenhang mit der Impfung gegen das Coronavirus haben, weiter verunsichert. „Das sind Lügen, die Unsicherheiten in der Bevölkerung schüren“, sagt er. Er beobachte weiterhin, inwieweit die Zeitungen kontinuierlich verteilt werden oder ob es sich um eine einmalige Kampagne handelt.

Kratzke: Das Wichtigste ist Aufklärung

In der jetzigen Phase der Pandemie sei die Gesellschaft darauf angewiesen, dass die Impfquote verbessert werde, so der Bürgermeister, der sich am vergangenen Freitag von einem mobilen Team der Region Hannover seine Booster-Impfung verabreichen lassen hat. Aufgrund intensiver Werbung sei der Termin in dieser Woche ein großer Erfolg gewesen, erzählt er.

So lange ein strafrechtliches Vorgehen nicht infrage kommt, setzt der Ronnenberger Bürgermeister deshalb auf Aufklärung. „Das ist das Wichtigste“, sagt er. Auch in den sozialen Netzwerken will er auf die weiterhin wöchentlich angebotenen Impftermine der Region, immer dienstags von 9 bis 16 Uhr in der Löwenberger Straße 2a in Empelde, hinweisen.

Von Uwe Kranz