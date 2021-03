Ronnenberg

Die Corona-Lage ist in Ronnenberg nach wie vor stabil. Zumindest, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz betrachtet wird. Zum fünften Mal in Folge liegt sie unverändert bei 84,5. Zum Vergleich: In der Region Hannover beträgt der Wert am Montag 103,8.

Neuinfektionen sind für Ronnenberg dennoch gemeldet worden. Demnach haben sich über das Wochenende zehn weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert; in gleichem Zeitraum sind aber auch sechs Ronnenberger genesen. Seit Ausbruch der Pandemie sind 673 Menschen im Stadtgebiet positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Am heutigen Montag vermeldet die Region Hannover nach eigenen Angaben den niedrigsten Montags-Inzidenzwert seit dem 7. Dezember. Dennoch ist die Region Hannover nach dem Verständnis der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen eine Hochinzidenzkommune. Regionspräsident Hauke Jagau nimmt dazu Stellung und erklärt auf https://www.youtube.com/watch?v=qcV6RG05Ho8, was das für die Region Hannover bedeutet.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 32.977 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 29.696 Personen als genesen aufgeführt. 826 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 2455 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky