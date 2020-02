Zehn Jahre Familienzentrum Empelde: Aktionswochen eröffnet

Empelde

Zehn Jahre Familienzentrum – und in der Johanneskirchengemeinde ist einiges los: Zum Auftakt der Aktionswochen wurde jetzt der neue Leseclub eröffnet, es gab Geschichten von einer Märchenerzählerin sowie Kuchen, Waffeln und Getränke.

Den Anfang machte Märchenerzählerin Susanne Theis. Die Wennigserin, die an der Musikhochschule in Hannover Sprachunterricht gibt, trug mehrere Erzählungen vor – allerdings erst, als sich der Geräuschpegel gelegt hatte und die jungen Zuhörer konzentriert waren. „Wenn ich die Kerze anzünde, geht es los. Vorher gibt es kein Märchen“, sagte Theis. Und das wirkte. Gespannt lauschten rund 30 Kinder den Geschichten von klassischen Märchen mit König, Prinz und Fee, aber auch christlichen Erzählungen. „Wie heißen die Märchen?“ Die Frage eines Kindes beantwortete Susanne Theis elegant. „Das verrate ich nicht. Sonst weiß man, um was es geht, und ihr hört nicht mehr zu.“

Gemütliche Leseecke lädt zum Lesen ein

Bereits vor Beginn der Märchenstunde war offiziell der neue Johnannes-Leseclub gestartet. Im vergangenen Jahr gab es nur einen Leseclub pro Monat, nun sind es drei pro Woche. Zusammen mit mehreren Kooperationspartnern schnitt Christiane Zimmermann, die Leiterin des Familienzentrums, symbolisch ein Band durch. Zu den Partnern gehört auch Tanja Tammert von der Familienbegleitung Neue Wege. „Die Lesekompetenz muss woanders vermittelt werden. Beim Leseclub ist das vorrangige Ziel, den Spaß am Lesen zu vermitteln.“ Und mit Blick auf den neu eingerichteten Bereich im Familienzentrum – eine freundlich gestaltete Leseecke mit Stühlen, Kissen sowie vielen neuen Büchern in hellen Holzregalen – dürfte der Spaß leicht zu vermitteln sein.

Aktionen mit großer Nachfrage

Neun weitere kostenlose Aktionen im Rahmen des zehnjährigen Bestehens folgen noch. Weiter geht es am Dienstag, 11. Februar, mit dem Auftakt der Reihe „ Starke Eltern – starke Kinder“. Den Überblick über alle Veranstaltungen sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es im Internet auf www.johanneskirche-empelde.de. Bei manchen Aktionen sollten sich interessierte Teilnehmer nicht zu lange Zeit lassen, rät Zimmermann. So gebe es für den Fotokurs für Acht- bis Zwölfjährige vom 9. bis 23. Juni bereits eine große Nachfrage. „Und der Erste-Hilfe-Kurs für Kinder am 14. April ist bereits zur Hälfte ausgebucht“, sagt die Leiterin des Familienzentrums.

Aber damit nicht genug. Zimmermann hat über die Aktionswochen hinaus schon den nächsten Kurs in Planung. Für Jugendliche ab 14 Jahren findet ein Babysitter-Seminar statt, noch sind wenige Plätze frei. Der Lehrgang für angehende Babysitter erfolgt an den Wochenenden 14. und 15. Februar sowie 21. und 22. Februar im Familienzentrum. Anmeldungen sind möglich bei Christiane Zimmermann unter Telefon (0176) 57861566.

Von Stephan Hartung