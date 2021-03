Ronnenberg

Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für Ronnenberg wieder eine fallende Sieben-Tage-Inzidenz. Von Mittwoch auf Donnerstag ist dieser Wert von 108,7 auf 84,5 zurückgegangen. Zum Vergleich: In der Region Hannover beträgt der Wert am Donnerstag 106,2. Seit Mittwoch ist im Stadtgebiet nur eine Neuinfektion registriert worden. Seit Ausbruch der Pandemie sind 679 Menschen im Stadtgebiet positiv auf das Coronavirus getestet worden. Fünf Personen sind innerhalb der 24 Stunden genesen oder gestorben. Die Anzahl der tagesaktuellen Fälle in Ronnenberg ging deshalb von 42 auf 37 zurück.

In der Region Hannover wurden seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 33.333 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. 834 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region gestorben. Aktuell meldet die Region 2298 Menschen die sich mit dem Virus infiziert haben.

Von Uwe Kranz