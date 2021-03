Ronnenberg

Im Ronnenberger Stadtgebiet haben sich über das Wochenende neun weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt am Montag mitgeteilt. Gleichzeitig gelten aber auch 15 Menschen als wieder genesen. Demnach sind aktuell 47 Ronnenberger erkrankt. Seit Ausbruch der Pandemie sind 652 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Ronnenberg am Montag auf 84,5 gestiegen; am Freitag lag sie noch bei 80,5, vor einer Woche bei 88,6. Die Inzidenz in der Region Hannover beträgt 107,6.

Die Region Hannover registriert aktuell eine Verschiebung des Infektionsgeschehens in den Altersgruppen. So ist die Zahl bei den 80-Jährigen und älter deutlich rückläufig: Die altersbezogene Inzidenz in dieser Altersgruppe liegt mit einem Wert von 94,8 erstmals seit 16 Wochen unterhalb der Inzidenz der Gesamtbevölkerung in der Region Hannover. Ein sichtbarer Anstieg betreffe dagegen die Zehn- bis 19-Jährigen, teilte ein Sprecher mit.

Die Region hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 31.797 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind aktuell 28.461 Personen als genesen aufgeführt. 780 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Gegenwärtig sind 2556 Menschen infiziert.

Von Dirk Wirausky