Positiver Trend: Nach Angaben des Gesundheitsamtes gibt es am Montag in Ronnenberg zwar vier Neuinfektionen, dafür sind aber 16 Personen wieder gesund. Auch der Inzidenzwert ist gesunken.

Die Zahl der positiven Testergebnisse ist in Ronnenberg am Montag gesunken. Quelle: via www.imago-images.de