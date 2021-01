Ronnenberg

Wie am Montag hat das Gesundheitsamt der Region Hannover auch am Dienstag, 12. Januar, für Ronnenberg 50 aktuelle Corona-Fälle gemeldet. Im Stadtgebiet sind seit Ausbruch der Pandemie 432 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Vergleich zum Montag gestiegen – von 116,7 auf 136,9.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 21.935 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 18.488 Personen als genesen aufgeführt. 403 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3044 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 160,7. Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen im Übrigen für in der Corona-Verordnung aufgeführte Regelungen keine Rolle. Es ist allein der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover von Bedeutung.

Von Dirk Wirausky