Altrocker Wolf Maahn lockt rund 200 Fans in die Kooperative Gesamtschule

Empelde

Er hat schon im Vorprogramm von Weltstars wie Bob Marley und Bob Dylan gespielt – aber auch in Empelde ist der deutsche Sänger und Songwriter Wolf Maahn ein häufig gesehener Gast. Der 64-jährige Kölner spielte nun bereits zum vierten Mal in der Marie-Curie-Schule, der Kooperativen Gesamtschule ( KGS).

Um den Altrocker zu hören, waren rund 200 Besucher in die Aula der Schule gekommen – fast ausnahmslos ältere Erwachsene, die sich noch gut an die ganz großen Zeiten von Maahn in den Achtziger- und Neunzigerjahren erinnern können. „Ich habe seit 1994 nie ein Konzert von Maahn verpasst, wenn er in der Nähe gespielt hat“, sagte der 47-jährige Michael Jannsen aus Linden.

Das Publikum geht beim Auftritt des Deutschrockers begeistert mit. Quelle: Ingo Rodriguez

Laura Seebach organisiert das Gastspiel

Zu verdanken hatten die Maahn-Fans den Auftritt dem KGS-Förderverein und der 21-jährigen Laura Seebach. Die frühere KGS-Schülerin ist bekennender Fan des Rockstars und hat seit Jahren gute Kontakte zu ihm. Gemeinsam mit ihrem Vater Mario Seebach vom Vorstand des Förderverein hatte die Studentin der Rechtspflege in den vergangenen Jahren bereits drei Auftritte Maahns in Empelde organisiert. Auch jetzt sorgten wieder Schüler aus der Technik-AG für den Bühnenaufbau, Licht, Ton und Technik. Fördervereinsmitglieder und Bekannte der 21-jährigen Organisatorin halfen beim Getränkeverkauf, an Garderobe und Abendkasse.

Wolf Maahn und seine Band spielen in der KGS neue Stücke und altbekannte Klassiker. Quelle: Ingo Rodriguez

„Unser Ziel war es, etwa 150 Tickets zu verkaufen, um kein Minus zu machen. Jetzt haben wir 199 Karten verkauft“, sagte Vater Seebach zufrieden. Der Förderverein und Laura Seebach waren begeistert. „Es ist richtig gut gelaufen“, stellte die 21-Jährige nach dem Konzert fest.

Band lobt professionelle Abwicklung

Der Musiker und seine Band lobten die Organisation. Der Tross war am Nachmittag aus Köln angereist. Die Technik-AG und Helfer hatten zuvor zwei Tage lang die Bühne, einen Gastronomiebereich und eine Backstage-zone aufgebaut. „Er hat schon beim Soundcheck die professionelle Abwicklung hervorgehoben“, berichtete Laura Seebach. Am Abend stellte Maahn dann Stücke aus seinem neuen Album „Break out of Babylon“ vor, spielte aber auch Lieder aus den Achtziger- und Neunzigerjahren.

Die meisten im Publikum sind echte Maahn-Fans. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Stimmung in der künstlich vernebelten Aula war der Musik des Rockpoeten angemessen. Maahns Stücke mit ihren politischen und gesellschaftskritischen Botschaften laden denn auch eher zum Mitwippen als zum Mittanzen ein. Die Band übernachtete in einem Gehrdener Hotel und reiste am Sonnabend zum nächsten Auftritt nach Berlin, wie Seebach berichtete.

Von Ingo Rodriguez