Ein Gespräch ist nicht genug: In einem Brief hat Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms die Forderung an Wirtschaftsminister Bernd Althusmann erneuert, einen Runden Tisch zur Kalihalde einzuberufen. Die Ergebnisse der ersten Initiative des Ministers hatten die Beteiligten in der Stadt enttäuscht.