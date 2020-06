Wie viel Platz gibt die Stadt für den jüdischen Gedenkraum an der Velsterstraße ab?

Ronnenberg

Das Haus Velsterstraße 2 in Ronnenberg hat eine bewegte Geschichte hinter sich. In der jüngeren Vergangenheit war es ein Verwaltungsgebäude der Stadt und zuvor der Gemeinde Ronnenberg. Bis zum Zweiten Weltkrieg lebte in dem Gebäude die jüdische Familie Seligmann, die vor den Nationalsozialisten flüchten musste. Im ersten Stock befand sich ein Betsaal – einer der letzten bekannten in der Region Hannover, wie Stadtarchivar Matthias Biester im Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport und Soziales am Montag erklärte. Er erläuterte zudem die Pläne des Fördervereins Erinnerungsarbeit Ronnenberg (FER), an dieser Stelle eine Gedenkstätte einzurichten.

Die Mitglieder des FER wollen im Haus des früheren Bürgerbüros, in dem noch heute Trauungen stattfinden, keinen reinen Besichtigungsort schaffen. „Wir bauen einen Lernort“ solle vielmehr das Motto der Gedenkstätte lauten, erklärte Biester. Dabei sei man auf Kooperationspartner angewiesen. Der Verein sieht diese in den örtlichen Schulen.

Anzeige

Zu den vielen noch offenen Fragen gehört, welche Räume des Obergeschosses die Stadtverwaltung überhaupt für die Gedenkstätte zur Verfügung stellt: Nach dem Ersten Weltkrieg waren in dem heutigen Büroraum über dem Eingang ein Gebetssaal für Männer und daneben der dazugehörende Gebetsraum für Frauen eingerichtet worden. Das Trauzimmer der Verwaltung spielt in den Planungen des FER allerdings auch eine Rolle. Hier könnte ein Seminarraum eingerichtet werden, und hier könnten auch kurze Videosequenzen gezeigt werden. Diese sollen Interviews mit den ehemaligen Bewohnern der Velsterstraße 2 sein, die heute über die Welt verstreut leben und die der Mitbegründer des Fördervereins Erinnerungsarbeit Ronnenberg, Peter Hertel, besucht hat.

Weitere NP+ Artikel

Ebenso wie der Koffer, mit dem Heinz Seligmann 1937 als erster Ronnenberger Jude vor den Nazi geflohen war, sollen weitere Erinnerungsstücke an die Familie zusammen mit Porträts und einer Gedenktafel im Flur des Obergeschosses ausgestellt werden – unter Glas, diebstahlsicher und versichert. Der dafür insgesamt benötigte Platz würde die bisherigen Nutzungszusagen für Räume der Stadt allerdings überschreiten. Zwar soll das Trauzimmer in absehbarer Zeit ins Heimatmuseum umziehen, die notorisch knappe Bürofläche der Verwaltung könnte den großzügigen Plänen des FER aber zum Teil entgegenstehen.

Offen lässt der Verein weiterhin, wer Träger der Gedenkstätte sein soll. In anderen Museen der Stadt sind Vereine für den Betrieb verantwortlich. Dem kleinen Förderverein fehle es dazu aber möglicherweise an Manpower, wie es der Erste Stadtrat Torsten Kölle ausdrückt. Personal müsste also möglicherweise ebenso bezahlt werden, wie die Ausstattung, Versicherungen und Instandsetzungen. Derzeit erhält der Verein jährlich 7000 Euro Unterstützung von der Stadt Ronnenberg. Führungen könnte dagegen der Stadtarchivar leiten, in dessen Stundenplan tatsächlich schon ein Kontingent dafür vorgesehen ist, wie Biester erklärte.

Für die jetzt vorliegenden Pläne dürften die im Haushalt vorgesehenen 8000 Euro nicht ausreichen. Einen Zeit- und Kostenplan hat der FER nicht vorgelegt. Aufgrund der Seltenheit eines erhaltenen Betsaals dürfte allerdings bei der Umsetzung mit öffentliche Fördergeldern zu rechnen sein, meint Biester. Möglicherweise können zusätzlich Spenden akquiriert werden.

Die Politiker ließen die Pläne während der Sitzung in der Großsporthalle zunächst unkommentiert. Der Ausschussvorsitzende Rüdiger Wilke ( SPD) erklärte aber, dass das Vorhaben zunächst in den Fraktionen beraten werden müsse. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Haushaltskonsolidierung vermutete er allerdings: „Wie müssen auch überlegen, ob wir die Gedenkstätte noch mal verschieben müssen.“ Das könnte viele Dinge im Haushalt betreffen, „auch solche, die uns lieb geworden sind“.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz