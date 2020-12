Benthe

Ungewöhnlicher kann das Weihnachtsfest für einen Pastor kaum sein: Martin Funke, zuständig für die evangelischen Benther Berggemeinden Benthe, Everloh, Lenthe und Northen, hat in diesem Jahr zu Weihnachten viel Zeit für seine Familie. Denn die Krippenspiele in Benthe sowie Christvespern in Lenthe und Northen sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. „Angesichts der steigenden Zahlen war es dem Kirchenvorstand wichtig, die Menschen zu schützen“, erklärt Funke diesen Schritt. Am Benther Berg gibt es nur noch einen Präsenz-Weihnachtsgottesdienst in Kurzform und im Stehen – um 17 Uhr vor dem Benther Gemeindehaus mit der Benther Lektorin Beate Bechtloff.

Mit Bratwurst und Kartoffelsalat unter dem Baum

Funke selbst feiert in diesem Jahr den Heiligen Abend mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern Konstantin und Sebastian. „Wir erfreuen uns an Bratwurst und Kartoffelsalat, Weihnachtsbaum, Geschenken und gemeinsam gesungenen Liedern“, erzählt Funke. Seine Eltern, die sonst meist zur Bescherung kamen, bleiben lieber zu Hause. Das findet der Pastor auch vernünftig.

Anzeige

Sowohl für seine Familie als auch für ihn sei es immer eine große Herausforderung, zum Fest alles unter einen Hut zu bringen. „Man muss sich die Zeit für die Familie und Weihnachten zu feiern einfach nehmen und gut planen“, so Funke.

Aber auch sein Amt hat ihm in diesem Jahr mehr abverlangt. Der logistische Aufwand sei für die Kirchenvorstände in diesem Jahr höher, weil der Gottesdienstbesuch nur über persönliche Anmeldungen im Internet laufe und genau auf Abstände und Sicherheitsbedingungen geachtet werden müsse. Da der Gottesdienst im Stehen stattfinde, mussten auch Leuchtseile bestellt werden, die die Stehplätze markieren.

„Wir müssen Weihnachten neu erfinden“

Die geschmückten Kirchen in Lenthe und Benthe sind am Heiligen Abend geöffnet. „Die Menschen können zur Einkehr hinein. In Lenthe liegen auch eine Predigt, ein gedruckter Hausgottesdienst und gute Gedanken aus“, kündigt Funke an. Beide Gemeinden haben im Vorfeld des Weihnachtsfestes außerdem noch einen Weihnachtsbrief an die Gemeindeglieder verschickt. „In Benthe liegt auch eine kurze Predigt bei“, so Funke.

Weihnachtsbaum wandert durch die Kirchen Die evangelischen Kirchengemeinden am Benther Berg veröffentlichen am Freitag, 25. Dezember, um 10 Uhr einen Weihnachts-Videogottesdienst zum Mitfeiern. Der etwa halbstündige Gottesdienst wird in allen vier Kirchen beziehungsweise Kapellen gefeiert. Nach dem Beginn mit Musik, Begrüßung und Gebet in Benthe folgen eine Bibellesung in mehreren Rollen in Everloh sowie das Lied „Stille Nacht“. Es geht weiter in Northen mit der Predigt von Pastor Martin Funke und einem Gitarrenlied und endet in Lenthe mit Musik und Segen. Dabei wandert der Weihnachtsbaum von einer Kirche beziehungsweise Kapelle zur nächsten und wird symbolisch immer wieder aufgestellt. In jedem Gotteshaus warten jeweils Musiker, die mit dem Gottesdienstteam das nächste Lied spielen und singen. Dadurch ist Gottesdienst durch eine Vielfalt weihnachtlicher Musik und einer großen Zahl mitwirkender Musiker geprägt. Sie spielen die Weihnachtslieder und auch die Stücke zum Eingang und Ausgang. Beteiligt sind Melanie Schulze und Jülf Strootmann (Gesang), Silvia Wintergalen (E-Piano und Gesang) und Julian Bräkelmann (Cello), Susanne-Petrovic Farah (Gesang) und Ben Graßmann (Cajon), David Haake und Gerda Twele (Orgel) sowie Christiane Joost-Plate (E-Piano), Anna-Lotta Mentzendorff (Blockflöte), Hüma Nauroozi und Nina Heigster (Violine). Die Weihnachtslieder werden gesungen. Gleichzeitig wird der Text zum Mitsingen eingeblendet. Zu finden ist der Film auf der Internetseite der Kirchengemeinden auf benthe-kirche.de und lenthe-kirche.de sowie auf dem Videoportal Youtube. uwk

„Wir mussten Weihnachten in großen Teilen neu erfinden“, sagt er. Unter anderem sei mit viel Aufwand und großer Beteiligung vieler Musiker und anderer ein Videogottesdienst gedreht worden. Es sei zudem anstrengend und zeitintensiv gewesen, sich immer wieder auf die neuen Zahlen, Richtlinien und Empfehlungen neu einzustellen und mit den Kirchenvorständen alles zu überplanen und zu bedenken. „Hygienekonzepte für die Gemeindehäuser, was sagen wir ab, was doch wieder zu und umgekehrt: Diese Fragen beschäftigten uns in den vergangen Tagen immer wieder aufs Neue“, berichtet der Pfarrer.

„Gott ist bei uns und steht uns bei“

Aber trotz Corona könne Weihnachten ein schönes Fest sein. Weihnachten sei nicht dann, wenn das richtige Essen auf dem Tisch stehe, die richtigen Leute zu Besuch kommen und die Deko im Haus stimme. „ Weihnachten ist dann, wenn wir im Herzen spüren: Gott ist bei uns und steht uns bei – auch in dieser traurigen Zeit mit den eingeschränkten Möglichkeiten, im ganzen Schlamassel der Pandemie“, meint Funke. Das solle die Menschen zu Weihnachten trösten und erfreuen, und wenn diese Botschaft in ihrem Herzen angekommen sei, können sie Weihnachten auch von Herzen feiern.

Es sei immens wichtig, dass Weihnachten auch jetzt gefeiert werde. Auch im Krieg sei „O du fröhliche“ gesungen worden. „In den weniger guten Zeiten brauchen wir doch alle den meisten Trost“ sagt Funke. Er stelle fest, dass Seelsorge in diesen schweren Zeiten gefragter sei denn je. „Es gibt so manche, die richtig einsam sind. Ihre Kinder reduzieren den Kontakt. Sie müssen viel alleine sein und werden es auch Heiligabend sein“, erzählt der Pfarrer. Da sei jedes Nachfragen und jedes Gespräch gut – telefonisch oder auch auf Abstand an der Tür mit Maske.

„Gerade jetzt Gemeinschaft und Zusammenhalt pflegen“

Das Virus solle und dürfe den Menschen nicht die Lebensfreude und den Lebensmut nehmen. „Wir müssen sie uns erhalten und können das dadurch tun, dass wir gerade jetzt Gemeinschaft und Zusammenhalt pflegen und einüben und einander ermutigen“, appelliert Funke. Sich nicht einigeln und zurückziehen, sondern einander zuwenden sei wichtig, Kontakte suchen und pflegen: Anrufe, Gespräche auf der Straße, alternative Formen der Gemeinschaft finden. „Und natürlich weiter daran festhalten, dass Gott uns sicher und gut durch diese Zeit führt“, sagt der zweifache Vater.

Die Pandemie lehre den Menschen Demut und einen anderen Blick auf die Dinge. „Trotz der Einschränkungen haben wir immer noch so viel und mehr als genug zum Leben. Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit“ sagte der Pastor. Diesen Blick könne diese Zeit der Entbehrung schärfen.

Von Heidi Rabenhorst