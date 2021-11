Weetzen

Sie wollen einfach tatkräftig mit anpacken: In Weetzen hat sich eine Gruppe von Dorfbewohnern vorgenommen, künftig einmal pro Monat gemeinsam und ehrenamtlich das Erscheinungsbild des Dorfes zu verbessern. Am Sonnabend wurde beim ersten Planungstreffen der neuen Initiative unbürokratisch und fest entschlossen vereinbart: Künftig stehen an jedem ersten Sonnabend eines Monats ab 14 Uhr für rund zwei Stunden gemeinsame Aktionen wie Müllsammeln und Rückschnitte sowie weitere Grünpflege- und Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Programm.

„Es soll ein offenes Angebot für alle interessierten Dorfbewohner sein – aber ohne verpflichtende Teilnahme“, sagte Sylvie Röhrkasten beim Auftaktgespräch in der Aula der Grundschule. Sie hatte gemeinsam mit Renate Eichner zu dem Treffen eingeladen und die Pläne auch über das soziale Netzwerk Facebook in einer Weetzen-Gruppe verbreiten lassen. „Toll, dass so viele Leute gekommen sind“, sagte Röhrkasten zu den insgesamt zwölf Anwesenden. Die Grundidee zu der Initiative habe Eichner kürzlich bereits in einer Ortsratssitzung bekannt gegeben. Eichner ist im Ort für ihre aufopferungsvolle Pflege der Flächen am Denkmal vor der Grundschule bekannt.

„Für Weetzen will ich mit anpacken“

Zu dem Treffen waren außer dem Ortsbürgermeister Thomas Bensch (SPD), dessen Stellvertreterin Tanja Lutz (Grüne) und dem früheren Ortsbürgermeister Rüdiger Wilke auch zahlreiche interessierte Bürger und Bürgerinnen unterschiedlicher Altersklassen gekommen. „Weetzen ist der Ort, in dem ich lebe und in dem meine Kinder aufwachsen. Für den Ort will ich mit anpacken, um die Optik zu verbessern“, begründete eine 34-jährige Mutter ihre Teilnahme am Auftakttreffen.

Röhrkasten erläuterte auch noch einmal ihre Gründe für einen regelmäßigen und festen Termin an einem Sonnabend ab 14 Uhr. „Dann ist man mit dem Einkauf fertig und kann noch einmal ungezwungen zwei Stunden für das Erscheinungsbild des Dorfes investieren.“ Bei den Gemeinschaftsaktionen können laut Röhrkasten auch neue Nistkästen und Insektenhotels angebracht werden. Möglich sei auch das gemeinsame Anlegen von Blühstreifen, Unkrautzupfen oder das Mähen von überwucherten Flächen. Ein weiteres gemeinsames Ziel: Die Gruppe soll möglichst noch weiter wachsen. Außerdem sollen Kinder und Jugendliche mit eingebunden werden. „Ich bringe meine Kinder mit, wenn es losgeht“, kündigte eine Mutter an.

Gruppe will sich mit Bauhof Ronnenberg absprechen

Bei einer etwa einstündigen Vorstellungsrunde sprudelten weitere Ideen und Verbesserungsvorschläge für einzelne Plätze im Ort aus den Teilnehmern nur so heraus. Der frühere Ortsbürgermeister Wilke etwa gab Pläne bekannt, im nächsten Jahr am sogenannten Kantplatz zwischen der Kantstraße und Herderstraße eine Aufenthaltsfläche mit Sitzbänken und Bouleplatz anzulegen. Was die Gruppe aber auf keinen Fall möchte: Dem städtischen Bauhof bei der Grünflächenpflege Konkurrenz machen. Deshalb will die Mitinitiatorin Röhrkasten mit dem Bauhofleiter Martin Borchers absprechen, in welchem Rhythmus welche öffentlichen Flächen wie intensiv gepflegt und unterhalten werden. Wilke betonte vor diesem Hintergrund: „Die Stadt pflegt zweimal pro Jahr, den Rest werden wir dann machen. Mit einer Gruppe von etwa 15 Leuten sollte das zu schaffen sein.“

Auch der amtierende Ortsbürgermeister Bensch forderte eine gute Abstimmung mit dem Bauhof ein: Der Bauhof sei bei problematischen Stellen auf Hinweise angewiesen, könne aber trotz jüngster Personalzuwächse auch nicht alles schaffen, sagte Bensch. Die neue Gruppe aus Weetzen sei quasi das „i-Tüpfelchen“ in Sachen Pflegemaßnahmen. „Ich finde das toll, wenn sich Dorfbewohner für ihren Ort engagieren“, lobte Bensch die neue Initiative.

Das nächste Treffen ist für Sonnabend, 4. Dezember, um 14 Uhr auf dem Pausenhof der Grundschule geplant. Anschließend soll bei einer gemeinsamen Ortsbegehung bereits eine Liste mit den ersten notwendigen Pflegeeinsätzen erstellt werden.

Von Ingo Rodriguez