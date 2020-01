Ronnenberg

Ohne Führerschein ins neue Jahr ist ein 44-jähriger Weetzener gefahren. Er war einer Polizeistreife aufgefallen, weil er alkoholisiert am Steuer seines Fahrzeugs saß.

Am Neujahrsmorgen um 3.40 Uhr hatten Beamte des Ronnenberger Kommissariats den Weetzener kontrolliert, der in seinem Renault Clio auf der Bundesstraße 217 unterwegs war. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest und führten daraufhin einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,27 Promille.

Der Beschuldigte wurde daraufhin für eine Blutentnahme ins Klinikum nach Gehrden gebracht. Der Führerschein des 44-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ferner leitete die Polizei gegen den Weetzener ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer ein.

Von Uwe Kranz