Weetzen

Die Firma Agravis in Weetzen hat am Sonnabendmorgen einen Einbruch gemeldet. Bislang noch unbekannte Täter haben sich auf dem frei zugänglichen Firmengelände an der Straße An der Ohe Zugang zu einer verschlossenen Lagerhalle des Großhändlers für landwirtschaftliche Erzeugnisse verschafft. Dazu mussten die Einbrecher ein robustes Vorhängesicherheitsschloss überwinden. Nachdem dies an einer Halle gelungen war, gelangten die Täter ins Innere des Gebäudes. Ob sie dabei etwas erbeutet haben und welchen Wert das Diebesgut hat, ist der Polizei bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 70 zu melden.

Von Uwe Kranz