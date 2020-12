Ronnenberg

In diesem Jahr werden deutlich weniger Geschenke für Hunde und Katzen unter den Weihnachtsbäumen in Ronnenberg zu finden sein. Die Corona-Pandemie zeigen auch an dieser Stelle ihre Auswirkungen. Davon sind zumindest Ulf Riedel, Inhaber des Heimtier Express im Marktzentrum in Ronnenberg, und seine Angestellte Sonja Winter überzeugt.

Normalerweise sei das sehr wohl der Fall, erklären die beiden. „In den vergangenen Jahren kamen wirklich viele Leute. In diesem Jahr ist das gar nicht so“, erläutert Riedel. Die Produkte in seinem Fachgeschäft für Hunde- und Katzenfutter haben ihren Preis, erklärt Riedel. Da sein Geschäft Artikel für den täglichen Bedarf der Tiere anbietet, darf es auch während des Lockdowns geöffnet bleiben.

Riedel vermutet hinter dem derzeit zurückhaltenden Kaufverhalten der Kunden zwei Gründe. Auf der einen Seite gehen die Menschen wegen der Corona-Pandemie beziehungsweise der Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus grundsätzlich weniger raus, kaufen also auch weniger ein. Wenn doch, versuchten sie, möglichst schnell und ohne lange im Geschäft zu verweilen, ihre Einkäufe zu erledigen. „Die holen wirklich nur das, was auf ihren Listen steht, und gehen dann wieder.“

Kein leichtes Jahr für das Geschäft

Auf der anderen Seite seien die Produkte, die Riedel vertreibt, nicht ganz günstig. „Ich weiß ja, dass viele auch zum Beispiel im Laufe der Krise ihren Job verloren haben oder zumindest jetzt auf das Geld achten müssen“, sagt er. Dann sei es nur verständlich, wenn diese Menschen eher zu einem Supermarkt gehen und das günstige Futter kaufen, anstatt die Tiernahrung bei ihm zu erwerben. „Das würde ich auch so machen, nur das Nötigste kaufen und für alles andere das Geld dabehalten“, fügt er hinzu. Es sei nun einmal kein leichtes Jahr.

Noch im vergangenen Jahr haben viele Hund- und Katzenbesitzer ein ganz anderes Verhalten an den Tag gelegt. Insbesondere in der Weihnachtszeit. Es sei sehr üblich gewesen, dass Herrchen oder Frauchen auch mal eine besondere Kleinigkeit für die Vierbeiner gekauft und diese zu Heiligabend unter den Weihnachtsbaum gelegt hätten.

Das bestätigt eine Kundin vor dem Gebäude auf dem Parkplatz. „Ich finde das einfach schön. Wir machen uns eine fette Gans, wieso soll das Tier nicht auch was Besonderes bekommen?“ Was sie ihrem Schäferhund nun kaufen werde, wisse sie aber noch nicht. „Mal schauen, was es alles so gibt“, sagt sie, bevor sie das leere Marktzentrum betritt.

Schönes Geschenk: Hundekekse

Was beliebte Geschenke sind, würde laut Riedel und Winter variieren. Es gebe kein typisches Präsent für Vierbeiner. „Häufig sind das dann Kaustangen, zumindest für Hunde“, sagt Winter nach einem Moment.

Was Riedel selbst jedoch als schönes Geschenk empfindet: „Hundekekse“, sagt er. Selbstverständlich handele es sich dabei nicht um richtige Kekse. Diese seien gesund für die Tiere, bestünden aus Mehlwürmern, Lupinenmehl, Kräutern, Leinöl und weiteren Zutaten. Vielleicht laufe ja der Verkauf im kommenden Jahr wieder besser, hofft er.

„Irgendwann ist diese Zeit vorbei“, ist er überzeugt. Immerhin: Trotz aller Schwierigkeiten konnte er sein Geschäft über Wasser halten.

Von Janna Silinger