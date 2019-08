Ronnenberg

Ronnenberg-Gesetz – so wird der Beschluss des niedersächsischen Landtags genannt, der vor 50 Jahren die Bildung der Großgemeinde Ronnenberg ermöglichte. Am 1. Juli 1969 trat dieser Beschluss offiziell in Kraft. „Er bildet die Grundlage dafür, dass wir später die Stadtrechte erhalten haben“, stellt Ronnenbergs...