Wanderwerkstatt zur Selbsthilfe wieder in Empelde

Empelde

Das Ronnenberger Repair-Café öffnet nach der Sommerpause wieder seine Türen. Aktuell macht die Wanderwerkstatt mit Hilfe zur Selbsthilfe Station im Familienzentrum, Hallerstraße 3, in Empelde. Kunden im Repair-Café sind meist Besitzer von alten Geräten, von denen man sich nicht trennen wollte, aber bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion auch nicht allein weiterkam.

Zwischen 14 und 17 Uhr stehen am Sonnabend, 28. September, im Repair-Café vier bis sechs Arbeitsplätze zur Verfügung. Zur Unterstützung sind Spezialisten etwa aus den Bereichen Elektrokleingeräte, Spielzeug (zum Beispiel Modelleisenbahn), mechanische und elektrische alte Uhren da. Auch kleine Schäden an Fahrrädern können bei trockenem Wetter gemeinsam untersucht und meist auch behoben werden.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in den meisten Fällen helfen konnten, dass die Besucher weiterhin Freude an dem jeweiligen Gerät haben“, erklärt der Initiator Uwe Buntrock. Und wer nichts zu reparieren hat, ist vielleicht zum Fachsimpeln willkommen. „Vielleicht interessiert sich ja auch jemand dafür, eventuell bei uns direkt mitzumachen. Für eine Entlastung sind wir jederzeit dankbar“, sagt Buntrock. Für den geselligen Teil bietet das Team des Familienzentrums Kaffee oder Tee mit Kuchen an.

Weitere geplante Termine sind am 19. Oktober im Gemeindehaus, Wallbrink 5, in Benthe und am 16. November wieder im Familienzentrum in Empelde.

Werkeln an lieb gewonnenen Geräten

Alle aktuellen Termine aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz