Empelde

Die Bewohner einer Reihenhaussiedlung in Empelde können sich in diesen Tagen einer besonderen Beobachtung sicher sein. Vor etwa drei bis vier Wochen hatten sich zuerst zwei Waldohreulen in einer dichten Konifere niedergelassen. Inzwischen sind es bis zu sechs Vögel geworden, die sich zur Freude der Anwohner den Baum in einem Garten als gemeinschaftlichen Tagesschlafplatz ausgesucht haben. Unser Leser Klaus Höde hat die Tiere im Bild festgehalten.

Dieses Verhalten der gemeinschaftlichen Tagruhe der Waldohreulen ist in den Wintermonaten häufiger zu beobachten. Bis zu 200 Tiere finden sich in solchen Gruppen zusammen – meist in der freien Natur oder großzügigen Parkanlagen. Solche Schlafbäume können sich aber auch an Stadträndern befinden, vor allem wenn landwirtschaftlich genutzte Bereiche angrenzen. In Einzelfällen finden sich auch Exemplare verschiedener Arten zur Tagruhe zusammen.

Eulen sind nicht scheu

Die nachtaktiven Vögel, die sich überwiegend von Feldmäusen ernähren, sind nicht scheu und beobachten aufmerksam, was die Menschen unter ihnen so treiben. Selbst laute Geräusche von Handwerkern in der unmittelbaren Nähe haben sie bisher erkennbar nicht gestört. Die Nachbarn freuen sich über diesen in Empelde nicht alltäglichen Zuzug heimischer Waldvögel und sehen über die mit ihrem Aufenthalt einhergehenden sichtbaren Hinterlassenschaften auf dem Gehweg gern hinweg.

Von Uwe Kranz