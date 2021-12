Weetzen

Noch in diesem Jahr wird sich die Aussicht vom Benther und vom Gehrdener Berg in Richtung Süden beziehungsweise Osten beachtlich verändern. Die prägende Silhouette der drei großen Silos der früheren Zuckerfabrik in Weetzen wird dann fehlen. In einer Mitteilung hat die Eigentümerin, die WTR Unternehmensberatung, am Mittwoch mitgeteilt, dass die großen Zeitzeugen der industriellen Vergangenheit des Ortes im Laufe des Dezembers gesprengt werden sollen.

Frist von Politik und Verwaltung soll eingehalten werden

Demnach hatte der Projektleiter der Firma A&S Betondemontage aus Lehrte, Sven Brase, bereits bei einem Ortstermin in der vergangenen Woche die Ronnenberger Verwaltung und den Ortsrat in Weetzen von den Plänen informiert. Die Entscheidung sei aufgrund der zeitlichen Vorgaben gefallen, erläuterte der Projektleiter. Nach jahrelangem Hickhack um das Gelände hatte der Ortsrat den Eigentümern eine Frist bis zum Jahresende gesetzt. Bis dahin soll die Fläche baureif vorbereitet sein, andernfalls würde ein anderes Areal auf der anderen Seite des Ortes als Baugebiet ausgewiesen. Dem hatte sich auch die Verwaltung angeschlossen.

Jetzt macht die Eigentümerin WTR noch einmal Tempo, um dieses Ziel zu erreichen. Der erfahrene Sprengmeister Karl-Heinz Bühring, der im vergangenen Sommer auch bereits den massiven Schornstein der Zuckerfabrik sicher zu Fall gebracht hatte, soll sich auch der drei rund 40 Meter hohen Silos annehmen. Bühring erklärte, dass die Sprengung beginnend Mitte Dezember gestaffelt ablaufen und bis zum Jahresende abgeschlossen werden soll.

Evakuierung der Anwohner wird vorbereitet

In der Vorbereitung wird ein Konzept für eine mögliche Evakuierung der Anwohner mit einem passenden Hygienekonzept erarbeitet. Die betroffenen Bürger würden gesondert vorab informiert werden, heißt es in der Mitteilung. Die Wohnbebauung trennt teilweise nur die schmale Humboldtstraße von den Betonriesen. Die Abstimmungen mit der Deutschen Bahn, deren Gleise in Richtung Hameln ebenfalls direkt an den Silos vorbeiführen, Enercity und dem Gewerbeaufsichtsamt gingen gut voran. Vertreter dieser Gesprächspartner haben sich demnach ebenfalls vor Ort über die Situation informiert.

Bis zum Jahresende sollen nach den Plänen alle Gebäude auf dem Areal „bis Oberkante Gelände“ abgebrochen sein. Das Abbruchmaterial wird anschließend, wie heutzutage bei Abrissarbeiten üblich, beprobt und zur weiteren Verwendung oder Deponierung sortiert. Es werde einige Zeit in Anspruch nehmen, eine mögliche Belastung des Materials festzustellen und eine fachgerechte Entsorgung sicherzustellen, erklärt WTR. Ziel sei es, im Verlauf des ersten Quartals 2022 auch die „unterirdisch notwendigen en Arbeiten“ abzuschließen. „Der Ortsteil Weetzen wird dann über ein perfekt saniertes Gelände in erstklassiger Lage verfügen, das bestens für Wohnbebauung geeignet ist“, schreibt die Eigentümerin vollmundig.

Weetzens Ortsbürgermeister Thomas Bensch bleibt trotz dieser Ankündigung und der vor Ort „sehr umfassenden Informationen“, in seiner Reaktion zurückhaltend. Er habe von WTR für die weiteren Maßnahmen auf der Baustelle eine hohe Transparenz für die Öffentlichkeit eingefordert. Darüber hinaus verweist er auf das Votum des Ortsrates. Ob dieser jetzt zu einer neuen Bewertung der Lage komme, lasse sich ohne Beratung des Gremiums nicht sagen.

Von Uwe Kranz