Empelde

Mit dieser enormen Resonanz hat Andrea Unterricker nicht gerechnet. Die Teamleiterin Ökologie und Klimaschutz bei der Stadt Ronnenberg ist daher umso positiver überrascht. „Ich freue mich sehr, wie viele Menschen sich beteiligt und uns eine Rückmeldung gegeben haben“, sagt sie. Die Verwaltung will in Empelde den Stadtplatz an der Stillen Straße sanieren und hatte im Sommer die Bürger aufgerufen, ihre Wünsche zu äußern, die die Stadt bei der Umgestaltung berücksichtigen soll.

„Natürlich können wir nicht alle Anregungen umsetzen. Aber es waren einige schöne Aspekte dabei“, sagt Unterricker und ist sicher „dass der Platz die gewünschte Aufwertung erfährt. Vor über 30 Jahren hat man noch andere Schwerpunkte mit Robinien gesetzt, diese Zeiten haben sich geändert.“ Im Juni eröffnete die Verwaltung das Beteiligungsverfahren, erhielt im Juli und August insgesamt 30 Rückmeldungen – vorwiegend von mehr oder weniger direkten Anwohnern, aber auch von Nutzern der benachbarten Gebäude wie Frauenzentrum, Bücherei oder VHS.

Bäume sorgen für Schatten und Fördergeld

Das Thema „Grün“ befand sich auf vielen Wunschzetteln. Dies ist auch die Ausrichtung der Stadt. Den Planern schweben außer Sitzgelegenheiten und einem Brunnen auch Pflanzen und Bäume vor. Dies sei auch wichtig für ein Förderprogramm der Region Hannover zur Umgestaltung, dafür habe man sich beworben. „Das sieht schon sehr gut aus, der endgültige Förderbescheid fehlt aber noch“, sagt Unterricker. Um die für das Förderprogramm notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen, benötigt der Platz sogenannte Pflanzenbeete sowie klimaangepasste Schattenbäume.

Die Teamleiterin nennt auch Beispiele, die nicht umsetzbar sind. Dazu zählten die Aufwertung zu einem Spielplatz und die Schaffung von Parkplätzen – dafür sei die Fläche jeweils nicht ausgewiesen. Ohnehin müsse man bei der Sanierung und Umgestaltung einen Balanceakt erfüllen und könne es nicht allen Leuten recht machen, sagt Unterricker. „Einige wollen viel Leben auf dem Platz haben. Andere wollen auch einen schönen Platz – aber mit Ruhe, vorwiegend handelt es sich dabei um Anwohner.“

Bürger können sich weiterhin beteiligen

Noch in diesem Herbst möchte Unterricker zu einem Vor-Ort-Termin einladen und alle Bürger, die weiterhin Interesse an einer Beteiligung haben, auf dem Stadtplatz zu Gesprächen zusammenholen. Irgendwann werktags, vielleicht auch an zwei Terminen – das genaue Datum steht noch nicht fest. Bei der Gelegenheit können dann weitere Wünsche geäußert werden. Das ist aber auch wie bisher weiterhin per E-Mail an oekologie@ronnenberg.de möglich.

Denn noch ist alles offen, die konkreten Planungen haben noch nicht begonnen. Fest steht aber, dass die Umsetzung im kommenden Jahr erfolgen soll. „Wenn das nötige Geld im Haushalt genehmigt wird, könnten wir anfangen“, sagt die Teamleiterin. Dies sei nicht nur wegen der an einen bestimmten Zeitraum gebundenen Förderung aus dem Topf der Region wichtig. Sondern auch wegen der Optik. „Der Platz sieht derzeit nicht schön aus. Daher ist es auch für die Anwohner, die dort drauf gucken, gut, wenn es vorangeht und da etwas passiert“, betont Unterricker.

Von Stephan Hartung