Viel neues zum Auftakt im Rat der Stadt Ronnenberg: 14 Ratsleute sitzen am Mittwoch, 3. November, erstmals im Plenum. Bürgermeister Marlo Kratzke leistet in der Großsporthalle seinen Amtseid.

In der Großsporthalle in Empelde kommen die Ratspolitiker am Mittwoch erstmals zusammen. Quelle: Uwe Kranz