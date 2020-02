Zunächst sah es nicht danach aus, nun aber soll es doch ein Gespräch mit allen Beteiligten zum Vorhaben der Firma Menke geben, auf der Kalihalde in Ronnenberg Bauschutt abzuladen. In einem Schreiben an Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms heißt es, dass zurzeit ein geeigneter Moderator gesucht werde.