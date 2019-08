Empelde

Selten war ein neuer Mitarbeiter der Stadt Ronnenberg sehnlich erwartet worden wie Daniel Schiefer. Der Schwimmmeister trat am Donnerstag seinen Dienst im Freibad Empelde an. Damit ist es der Verwaltung wieder möglich, die Öffnungszeiten des Schwimmbads in den Morgen- und den Abendstunden auszuweiten.

Einen gelassenen Eindruck macht der Neue, zu dessen Dienstantritt sich bei bewölktem Himmel lediglich rund 20 Wasserratten im und am Becken tummelten. „Das Wetter ist dafür optimal“, sagt Schiefer, der sich für die kommenden Wochen natürlich mehr Badebetrieb wünscht. Auch der erste Rundgang erzeugt bei ihm keine weitere Unruhe. „Das Wasser läuft denselben Weg, wie in jedem Schwimmbad“, resümiert er die Technikbeschau.

Neue Poloshirts für die „Aufsicht“ im Bad

Als „Glücksfall“ hatte der Erste Stadtrat Torsten Kölle die Verpflichtung Schiefers in der vergangenen Woche bezeichnet. Mit seiner Einstellung beendete die Stadt eine intensive Suche, nachdem im März einer der beiden fest angestellten Schwimmmeister überraschend gekündigt hatte und die Öffnungszeiten daraufhin stark eingeschränkt werden mussten.

Erschwerend kam hinzu, dass deutschlandweit Personen von Schiefers Qualifikation händeringend gesucht werden – rund 2500 Schwimmmeister. „Schade, dass es so wenig Interesse an unserem Beruf gibt“, sagt er. Wolfgang Zogall, der seit mehr als 20 Jahren im Empelder Freibad arbeitet, rätselt über die geringe Beliebtheit seines Berufsstandes. Schichtarbeit und die fehlende Möglichkeit, in den Sommermonaten Urlaub machen zu können, führt er als mögliche Aspekte an.

Sein neuer Kollege ist ähnlich lange im Job. 1992 legte er im Sarstedter Bad die Prüfung zum Schwimmmeistergehilfen ab. Danach arbeitete er bis zum vergangenen Jahr in dem deutlich größeren Bad seiner Heimatstadt, ehe er nach Nordstemmen wechselte. „Eine berufliche Veränderung“, sei fällig gewesen, erklärt er diesen Schritt. Aber der verheiratete Vater von drei Kindern hielt die Augen weiter offen und stieß auf die Stellenausschreibung aus Empelde.

„Das verbesserte Angebot war sehr attraktiv“, sagt Schiefer und meint damit nicht die neuen dunkelblauen Poloshirts, mit denen die Schwimmmeister in Empelde nun deutlich als „Aufsicht“ ausgewiesen werden. Vielmehr modifizierte die Verwaltung die Ausschreibung nach mehreren erfolglosen Wochen und suchte fortan keinen Schwimmmeister mehr, sondern einen stellvertretenden Badbetriebsleiter mit entsprechend höherem Entgelt. Für Schiefer, der im Winter 2018 seine Meisterprüfung bestanden hatte, sah im erneuten Wechsel auch einen Fortschritt in seinem beruflichen Werdegang. Der Sarstedter setzte sich gegen mehrere Bewerber durch.

Neue Öffnungszeiten gelten ab Sonnabend

Für die Stadt Ronnenberg heißt dies, dass von Sonnabend an fast die maximalen Öffnungszeiten für die Hauptsaison angeboten werden können. Zogall und Schiefer gehen dabei mit ihrer Anwesenheit „ans absolute Limit, was arbeitsrechtlich möglich ist“, sagt Kölle und hebt den besonderen Einsatz seiner Mitarbeiter hervor. Lediglich an drei Abenden in der Woche müsse das Bad noch eine Stunde früher schließen als zum vergleichbaren Zeitraum im vergangenen Jahr. „Die Gestaltung des Dienstplanes hat einigen Aufwand erfordert“, sagt Kölle.

Klar ist aber auch: Die Suche nach weiterer Unterstützung im Bad geht weiter, wenn auch erst für die Saison 2020. Um alle Aufgaben mit qualifizierten Mitarbeitern abdecken zu können, fehlt noch immer eine Saisonkraft für 33 Wochenstunden, die für den nächsten Sommer eingestellt werden soll.

Diese neuen Öffnungszeiten gelten von Sonnabend, 3. August, an im Empelder Freibad: Montags und mittwochs 6 bis 20 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags 6 bis 19 Uhr sowie sonnabends, sonntags und feiertags 9 bis 20 Uhr.

Weiterlesen

Frühschwimmer treffen sich im Freibad Empelde

Freibad Empelde bekommt zur Eröffnung viel Lob

Freibad Empelde soll für 1,2 Millionen Euro saniert werden

Weitere Themen aus Ronnenberg

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz