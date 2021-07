Ronnenberg

Die schlechte Nachricht kam ganz am Ende des Berichtes von Cord Hennies. Der Leiter des Teams Gebäudewirtschaft im Ronnenberger Rathaus erklärte dem zuständigen Fachausschuss, dass insgesamt 14 geplante Projekte auf das kommende Jahr verschoben werden müssen. Darunter sind mehrere Sanierungen an den drei Rathäusern. Ganz prominent: der Ersatzneubau für den Saal des Gemeinschaftshauses „Zum Kirschen“ in Weetzen.

„Wir schaffen es einfach nicht mehr“, stellte Hennies fest. Mehrere Stellen seines Fachbereichs im Bereich Ingenieurswesen und auch in der Verwaltung konnten zuletzt nicht besetzt werden. „Wir haben mehrere Ausschreibungsrunden hinter uns“, erklärte der Teamleiter. Konkret bezog er sich auf den Posten eines Elektroingenieurs, dessen Aufgaben beim Umbau des Heimatmuseums jetzt fremd vergeben werden müssten und damit die Kosten für das Projekt erhöhten. Auch eine neue Bewertung der Stelle mit höheren Bezügen brachten bei der Suche bislang nicht den gewünschten Erfolg.

Ausschussmitglieder haben Verständnis

Die Ausschussmitglieder reagierten mit Verständnis, aber zunächst auch mit Ungläubigkeit. Ob denn einige Projekte nicht zumindest fremd vergeben werden könnten, wollten Jens Williges (Grüne) und Dieter Herbst (FDP) wissen. Doch auch hier winkte Hennies ab: Auch fremd vergebene Projekte müssten seitens der Verwaltung begleitet werden. Sein Team drohe in diesem Fall „bei den Großprojekten den Anschluss zu verlieren“. Derzeit baut die Stadt in Empelde zwei Schulen und plant drei Kitabauten in Linderte, Empelde und Ronnenberg.

Von rund 100 Maßnahmen mit einer Investitionssumme von rund 30 Millionen Euro habe sein Team gemeinsam mit Fachbereichsleiter Frank Schulz und Bürgermeisterin Stephanie Harms 14 ausgewählt, bei deren Aufschub keine Substanzschäden drohten – das gelte beispielsweise auch für Dacharbeiten an der Marie-Curie-Schule.

Fortschritte auf der Baustelle der Marie-Curie-Schule

Wann die aufgeschobenen Projekte angegangen werden können, konnte Hennies noch nicht sagen. „Wir haben schon Ende Juli, da kann man davon ausgehen, dass die Projekte für dieses Jahr zurückgestellt werden“, sagte er. Zudem verwies er darauf, dass auch bei Nachbesetzung der offenen Stellen dieser Stau nicht sofort abzubauen sei.

In einem Fall deutet sich allerdings eine leichte Entspannung an: Für den belasteten Boden auf der Baustelle der Marie-Curie-Schule steht der Entsorgungsweg inzwischen fest. Das genaue Konzept mit der beauftragten Firma müsse nun noch entworfen werden, erklärte Hennies. Bis zur Abfuhr dürfte es aber noch vier bis fünf Wochen dauern.

Von Uwe Kranz