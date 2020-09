Empelde

Die Planungen für die drei geplanten neuen Kita-Bauten in Ronnenberg werden konkreter. Die Einwohner im Ortsteil Linderte sollen am Dienstag, 29. September, in einer Infoveranstaltung den Stand der voraussichtlich 2021 startenden Arbeiten erfahren. Unterdessen wird in Empelde derzeit ein geeigneter Standort gesucht. Für einen von zwei Vorschlägen sollen sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz am Mittwoch, 16. September, entscheiden.

Vier neue Gruppen in Empelde benötigt

Die Verwaltung hat in einer Vorlage die Vor- und Nachteile für die Flächen gegenüber dem Rathaus (Am Pütt) und am Seegrasweg herausgearbeitet und sich festgelegt. „Die Verwaltung empfiehlt, insbesondere aufgrund städtebaulicher Überlegungen hinsichtlich der Verteilung der Kindertageseinrichtungen im Stadtteil Empelde die Bebauung des Grundstücks Am Pütt“, heißt es am Ende der Vorlage.

Aufgrund der jüngsten Prognosen hat der Fachbereich 2 (Bildung) im Rathaus den Bedarf für Empelde jetzt auf weitere zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen (mit jeweils 25 beziehungsweise 15 Plätzen) festgelegt. Für eine Kita dieser Größe veranschlagen die Planer eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern. Diese stehen der Stadt Ronnenberg in eigenem Besitz kurzfristig auf dem Areal am Seegrasweg und gegenüber dem Rathaus zur Verfügung.

Sind 180 Betreuungsplätze am Seegrasweg zu viel?

Für den Seegrasweg spreche, dass für die im Oktober 2019 eröffnete Groß-Kita mit 100 Plätzen bereits Stellplätze und Regenwasserrückhaltung gebaut worden sind. Allerdings kämen im Nordosten des Stadtteils zusammen mit der neuen Kita dann 180 Betreuungsplätze (20 von 27 Gruppen in Empelde) auf engem Raum zusammen. Besondere Anstrengungen erfordern zudem die Baugrundvorbereitung und der Lärmschutz an der vorbeiführenden Bahnlinie. Voraussichtlich müsse dort zudem zweigeschossig gebaut werden, so die Analyse. Mit 3,8 Millionen Euro sind die geschätzten Kosten hier auch am höchsten.

Zu viele Kinder an einem Standort? Auch am Seegrasweg wäre noch genug Platz für eine neue Kita. Im Hintergrund das Entdeckerhaus mit 100 Kindern. Quelle: Uwe Kranz

300.000 Euro günstiger könnte es Am Pütt werden. Über diese Stichstraße müsste die Zufahrt eingerichtet werden, da sonst Probleme mit den Rettungswegen der Feuerwehr Empelde und dem Bringverkehr der Kita Auf der Halde entstehen könnten. Die Nähe zum Neubaugebiet Silberbergweg wäre ein weiterer Vorteil – außerdem spekuliert die Verwaltung auf die Möglichkeit, an diesem Standort in einem zweiten Stockwerk zusätzliche Büroräume rathausnah einrichten zu können.

Unterschiedliche Grundlagen für Kostenschätzung

Das wiederum müsste mit Zusatzkosten in Höhe von 200.000 Euro und besonderen Vorkehrungen umgesetzt werden. Auch dies empfiehlt die Verwaltung, „da die zusätzlichen Baukosten hierfür im Rahmen liegen und ein deutlicher Zugewinn bei der Überbauung dieser Fläche erzielt werden kann“. Auffällig ist, dass die Kosten für beide Standorte auf unterschiedlichen Grundlagen ermittelt wurden. Am Seegrasweg ist die fast vollständig abgerechnete Groß-Kita Entdeckerhaus Vorbild. Für die Kostenprognose Am Pütt liegen sogenannte statistische Baukostenkennwerte (Stand 2019) zugrunde.

Zwar würde Erweiterungsgedanken des benachbarten Technischen Hilfswerks ( THW) mit dem Neubau Am Pütt ein Riegel vorgeschoben, der Bolzplatz auf der Fläche könnte aber – wenn auch verkleinert – erhalten bleiben. „Das wäre mir besonders wichtig“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms. Allerdings müsste auch das Niedersächsische Museum für Kali- und Salzbergbau einen Teil seines Außengeländes abgeben.

Die Mitglieder des Ausschusses haben nach dieser Analyse also nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung zu treffen. Auch Vor- und Nachteile für die einzelnen Gruppen und die Verwaltung müssen abgewogen werden. Beginn der Sitzung in der Aula der Marie-Curie-Schule, Am Sportpark 1, in Empelde ist um 17 Uhr.

Von Uwe Kranz