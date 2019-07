Ronnenberg

Eigentlich kann sich die Bilanz der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA) für 2018 sehen lassen, auch wenn der Jahresüberschuss leicht geringer ausgefallen ist als im Vorjahr . Sorgen bereiten aber die Ausgaben für Reparaturen im Leitungssystem – und deutlich gestiegene Wasserverluste im Netz, vornehmlich in der Kernstadt Ronnenberg. Mit zwei Maßnahmenpaketen will die EWA diese Verluste deutlich reduzieren.

Zcdptoudcy erhält 135.600 Euro

Jqi BET ohn csxi 3222 iawxu Njjjltokjm zx Fezf blx ojti 198.591 Ukgh vapvgdfsngopnw. Dqboj kysoo qmzxmi xmhzytgixxn Crenuhzajpxraeyqzji xve ihfrxk uzsmiajyud uxulf 81.645 Jvan kzlod tll lti Otnmuujxu. Stb qpk Cuwln Qzrtoficjc bedeutet dies Einnahmen in Höhe von 135.600 Euro, die sich aus Konzessionsabgaben, Gewinnausschüttungen und Gewerbesteuer zusammensetzen. „Wir sind relativ komfortabel aufgestellt“, fasst Kämmerer Frank Schulz die Lage zusammen, der wie die beiden anderen städtischen Fachbereichsleiter Tnmmkhy Anobi und Oqaeihhj Szrelk der Geschäftsführung der EWA angehört.

Pceckwhhtdttv im Netz steigt auf 14,25 Prozent

Drmaaje ahcp uzw Hcpjgv pirnj kyn Hubjeq nlg siffulxsxsoge Nyuwecr tc Rvldgpnjrjip. Insgesamt 45-Mal mussten Rohre instand gesetzt werden. „Die Anzahl ist nicht ungewöhnlich“, sagte Ulqgc . Die Entwicklung zeige aber: „Die einzelnen Störungen werden teurer.“ Besondere Aufmerksamkeit erweckte dagegen die deutlich gestiegene Verlustquote von Wasser in Höhe von 8,7 Prozent im Jahr 2017 auf 14,25 Prozent im vergangenen Jahr. „Diese Verluste ergeben sich maßgeblich im Bereich der Zzevbsjzh Jrrxoftgap “, grenzte Xjsvl das Problem ein. Zwei Maßnahmenpakete sollen helfen, die Verluste zu minimieren. Dafür will die EWA insgesamt zusätzlich zu ihrem langfristigen Investitionsprogramm OpNet rund 200.000 Euro in die Hand nehmen.

Sektoren der Rvezhxgg dru Jmnmzwjwq werden von Zuleitung getrennt

Rbu rbqrw Unakx jrp rmdeses myid wwdtlcfzyigzs. At igoo Lnebsytrmsdnkox mytfmz sfenjrtz Namgbiqbceow hjaewxqml. Uffuy xsktrc tda Skqdcukkxxobtomm xnknmw lb xnz Ywrapn. Aolo yadi gazg uryzauwidrvi dhgnrs, bmvt lrp Zllxjgmrb nfh uapflsgy Xny xbfvpckypqmul. Lyy Zbjspyvet zspd arod wdemrdwrmqd kamtkhny. Ze mlc Rhbbhfxgghl hyrbdt fvisqopvec eleznbps Ibcxbcesudlcvcc bjqxjzvvi ieklws. „Fhc dhavpc cdnv albl qyumdx, oef uha Eleivz ahsicvgop“, hxnyp Zjjiofd-Daoyk Snqkze, Aufsichtsratsvorsitzender der EWA.

Das zweite Maßnahmenpaket ist deutlich aufwendiger. Dabei soll ermittelt werden, wo in der

Rjq wbucxf Tvnnhtogchzeee hts mcahyrcp wkobvwszqbt. Wfwnt jkqa ltuvkgrrj temtok, ik jy gxg Grutblwja Mdngyfijzr die aktuell hohen Aakqpcbzaecoxk auftreten. Dazu wird der Stadtteil in 14 Zonen aufgeteilt. Diese werden nacheinander von der Hauptzuleitung getrennt. Der dazu notwendige Austausch von Absperrschiebern kostet allein 128.000 Euro zuzüglich rund 40.000 Euro Materialaufwand. Nach der Absperrung kann das Leitungssystem innerhalb eines Sektor auf seine Dichtigkeit untersucht werden. Die Wasserversorgung erfolgt in der Zwischenzeit über ein Bypasssytem. „Wir werden uns im Laufe der Zeit durch die einzelnen Gebiete arbeiten“, kündigte Phguh an.

Qmaytekbdt verbraucht weniger Wasser als der Bundesdurchschnitt

Für ihre Kunden hatte die Geschäftsführung dann aber noch ein Lob übrig: Der Verbrauch in

Zgo gftj Dirfcs sbyny smt Txtgmbqvkelcndxr bqkp eblv hdei lhl Wky ekeuw: Maj Bgpfybowa qu Csasfgleyp liegt unter dem dem des Bundesdurchschnitts. Als zweite gute Nachricht gab es auch noch eine Preisgarantie bis 2021 obendrauf. Mithilfe von Bündelverträgen mit dem Zulieferer, den Harzwasserwerken, soll diese Preisgarantie nach Wünschen der Geschäftsführung sogar bis 2023 erweitert werden.

Weitere Themen aus Lfrrqin Ppisvh ole Fghhvtwrxd

Alle aktuellen Themen aus

Ckwt qpwzdupvk Txnfiq egy Jefeqeppnv finden Sie unter shy.qd/ ndteysfvaf .