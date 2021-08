Vörie

Anders als in vielen Storchennestern der Region Hannover sitzt im Heim des Vogelpaares in Vörie in diesem Jahr nur einen Jungstorch. Dieser ist allerdings inzwischen gut acht Wochen alt und hat mit seinen ausladenden Flügeln auch schon eine beachtliche Größe erreicht. Mit Spannung erwarten unter anderem die Mitglieder des Nabu Ronnenberg, die Das Nest in jedem Jahr für eine neue Brut vorbereiten, wann sich das Jungtier mit seinen Artgenossen auf den Weg in die Winterquartiere im Süden macht.

Die Eltern-Vögel befinden sich inzwischen die meiste Zeit auf Nahrungssuche, sodass der Jungstorch eigentlich immer allein im Nest ist. Neben der Gefiederpflege vertreibt er sich die Zeit mit Flugübungen, traut sich allerdings noch nicht, allein vom Nest zu fliegen, hat Trautlinde Braun beobachtet, die das Geschehen im Nest auch regelmäßig im Bild festhält. „Man kann nur hoffen, dass seine Eltern sich bald um ihn kümmern und ihm helfen, selbständig zu werden und auf Futtersuche gehen zu können“, sagt die Storchenliebhaberin.

Diese Hoffnung rührt nicht zuletzt daher, im August normalerweise die jungen Störche gemeinsam in den Süden fliegen. Schon vor einiger Zeit sei in Hemmingen eine große Schar von Jungstörchen zu beobachten gewesen, die sich zu einem gemeinsamen Abflug versammelt hatten, berichtet Braun. Höchste Zeit für den Vörie Jungstorch seine Scheu zu überwinden und sich ebenfalls mutig in die Lüfte zu erhaben.

Von Uwe Kranz