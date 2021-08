Empelde

Tempo 30 allein macht noch keine Verkehrsberuhigung. Diese Erkenntnis haben nicht nur die Ratspolitiker in Ronnenberg längst gewonnen. Da sich auch auf der teilweise schnurgeraden Straße In der Beschen in Empelde die Autofahrer von dem geltenden Tempolimit nicht beeindrucken lassen, hat der Rat der Stadt bereits 2019 eine Verkehrsberuhigung für die Straße beschlossen, die unter anderem auch am Rathaus vorbei führt. Jetzt könnten die Maßnahmen eigentlich umgesetzt werden – zumindest zum Teil. Wahrscheinlich müssen die Anwohner darauf aber noch bis 2022 warten.

Etat nach erster Ausschreibung um 100.000 Euro aufgestockt

Im vergangenen Jahr wurde nach ersten Ausschreibungen der Umbaumaßnahmen schnell klar: Auch für die abgespeckten Maßnahmen, die der Rat auf den Weg gebracht hatte, reichen die im Haushalt dafür vorgesehenen 71.000 Euro nicht aus. „Wir haben dann noch einmal 100.000 Euro drauf gepackt“, erklärte Kämmerer Frank Schulz das weitere Vorgehen im Fachausschuss. Nicht inbegriffen ist dabei die Umgestaltung der Kreuzung In der Beschen/Hansastraße. Hier hatten die Politiker unter anderem über einen Kreisel nachgedacht. Nach mehreren Ortsterminen hatten die Mitglieder des Fachausschusses aber beschlossen, dass dort Tempo 30 und die geltende Rechts-vor links-Regelung den Zweck ausreichend erfüllten.

Geplant wurden stattdessen lediglich zwei kleinere Umbauten im weiteren Verlauf der Straße in Richtung Gewerbegebiet Hansastraße – jeweils an den beiden Einmündungen des Silberbergweges in die Straße In der Beschen. Die Straßenbreite soll in diesen Bereichen in der Breite von 6 auf 5,30 Meter reduziert werden. Außerdem sind Aufpflasterungen geplant, die einerseits optisch auf den verkehrsberuhigten Charakter des Abschnittes hinweisen und gleichzeitig die Fahrzeuge zum Abbremsen animieren sollen.

Umsetzung in Teilen wäre möglich

Nun, da das Konzept beschlossen ist und das Geld bereitsteht, gibt es allerdings einen neuen Hemmschuh bei der Umsetzung: Für die neue Kita, die auf der anderen Straßenseite der südlichen Silberberg-Einmündung geplant ist, sollen in eben diesem Bereich Pkw-Stellplätze entstehen. Außerdem ist mit Verkehr von schweren Baustellenfahrzeugen zu rechnen. Die südliche Aufpflasterung soll deshalb erst nach Fertigstellung der Kita in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erfolgen, wie Schulz berichtete. Ob der nördliche Teil der Maßnahme nun zunächst allein in diesem Jahr umgesetzt werde, ließ der Kämmerer zunächst noch offen. Alternativ werden beide Bereiche in einem Zug im kommenden Jahr umgestaltet.

Von Uwe Kranz