Weetzen

Der Verein für Denkmalpflege hat den beliebten Weihnachtsmarkt an der Alten Kapelle in Weetzen auch in diesem Jahr abgesagt. „Angesichts der hohen Corona-Inzidenzwerte und der bedrohlichen Lage haben wir uns nach intensiven Beratungen schweren Herzens für diesen Schritt entschieden“, erklärt der Vorsitzende Nikolaus Derben. Quasi als Trostpflaster werden am Sonntag, 5. Dezember, in der Alten Kapelle, Eulenflucht 1, selbst gemachte Marmeladen, Töpferwaren, Kuchen und Mistelzweige verkauft. Wie im Vorjahr hat die Stadt Ronnenberg einen großen Weihnachtsbaum aufgestellt, den Vereinsmitglieder mit Lichterketten geschmückt haben.

Kuchenspenden müssen angemeldet werden

Der Kirchenvorstand bittet um Kuchenspenden, die von Sabine Brandes am Sonnabend, 4. Dezember, zwischen 13 und 14 Uhr in der Alten Kapelle entgegengenommen werden. Da keine ausreichenden Kühlmöglichkeiten vorhanden sind, soll auf Sahnetorten und Ähnliches verzichtet werden. Die Spenden sollen bis Mittwochabend bei Reinhilde Martens unter Telefon (05109) 2292 angemeldet werden.

Seit rund 20 Jahren bietet Thea Burchard ihre hausgemachte Marmelade an. Sie erzählt, dass sie wieder bereits im Herbst mit der Verarbeitung der Früchte begonnen habe. Doch statt der sonst üblichen 400 Gläser Marmelade hat sie diesmal nur rund 100 hergestellt. „Denn selbst wenn der Weihnachtsmarkt stattgefunden hätte, wären wegen strengen Auflagen und der allgemeinen Ängste sicherlich weniger Besucher als sonst gekommen“, meint sie. Obwohl es eine Menge Arbeit bedeute, mache es Spaß Marmelade zu kochen, weil dabei so herrlich in der Küche dufte, erzählt sie.

Der Verkauf in der Alten Kapelle ist am Sonntag, 5. Dezember, von 14 bis 16 Uhr geplant.

Von Uwe Kranz