Verena Kebsch-Jandel ist neue Leiterin der Theodor-Heuss-Schule

Ein großer Umbruch steht den Schülern und Lehrern der Theodor-Heuss-Grundschule ( THS) in Empelde in den kommenden Jahren bevor. Mit dem Bau der neuen Grundschule Auf dem Hagen werden viele Kinder und Lehrkräfte die überfüllte Einrichtung verlassen. Dafür werden der Ganztagsbetrieb eingeführt und die Schule baulich angepasst und modernisiert. Mittendrin hat Verena Kebsch-Jandel viele Fäden in der Hand. Seit 1. Februar ist sie die neue Schulleiterin an der Barbarastraße.

Schnell an das Gewusel der großen Schule gewöhnt

In fünf Zügen werden die Jungen und Mädchen an der THS derzeit auf die weiterführenden Schulen vorbereitet. Der erste Gedanke Kebsch-Jandels, die von der kleineren Grundschule Hinter der Burg in Springe nach Empelde kam, an ihrem neuen Arbeitsplatz war 2016 durchaus nachvollziehbar: „Ganz schön voll hier!“ Man gewöhne sich aber schnell an das Gewusel, sagt sie.

Genau wie sich die zweifache Mutter schnell an neue Aufgaben gewöhnt. 2015 hatte sie noch an ihrer alten Schule nach einer kommissarischen Amtszeit die Leitungsstelle abgelehnt. „Die Arbeit hat damals viel Spaß gemacht, aber meine Kinder waren noch zu klein“, begründet sie den Schritt. Als sie im vergangenen Jahr die Nachfolge von Andrea Schirmacher an der THS angeboten bekam, „da habe ich die Chance ergriffen“, sagt sie.

Die neue Schulleiterin Verena Kebsch-Jandel unterrichtet auch weiterhin an der Theodor-Heuss-Schule. Quelle: Uwe Kranz

Bis zum vergangenen Sommer unterrichtete sie eine eigene Klasse. Die krankheitsbedingte Vertretung für Schirmacher schloss sich nahtlos daran an. Seither gibt die neue Schulleiterin nur noch Fachunterricht, derzeit Mathe in einer ersten und Schwimmen in einer vierten Klasse. „Studiert habe ich Mathe und Sport, unterrichtet habe ich außer Werken schon jedes Fach“, erzählt Kebsch-Jandel. Das sei an einer Grundschule aber auch nichts Außergewöhnliches.

Lieber Sport statt künstlerisches Gestalten

Lediglich im künstlerischen Bereich sieht sich die verheiratete Bennigserin weniger talentiert. Dafür ist Sport absolut ihr Ding. In ihrer Freizeit spielt sie Tischtennis beim FC Bennigsen und betreut die Mannschaft ihres Sohnes. Die THS sei eine sehr sportliche Schule. „Das passt zu mir“, sagt Kebsch-Jandel. In diesem Bereich merke man, wie toll die Kinder zusammenhalten, beispielsweise wenn sie ihr Schulbasketballteam bei Ligaspielen anfeuern. Im künftigen Ganztagsangebot soll sich das auch widerspiegeln. Die Kooperationen mit örtlichen Sportvereinen und den Bundesligisten Hannover 96 (Fußball) und TSV Hannover Burgdorf (Handball) sollen möglichst ausgebaut werden. „Mir ist wichtig, dass die Kinder auch mal etwas anderes erleben“, sagt die Schulleiterin.

Die Wandlung zur Ganztagsschule ist Teil des großen Projektes, wie Kebsch-Jandel den Umbau der Grundschullandschaft in Empelde nennt. Zum Schuljahr 2022/2023 soll nach aktuellen Planungen der Unterricht in der neuen Grundschule Auf dem Hagen beginnen. Kebsch-Jandel diskutiert bei der Festlegung der neuen Schulbezirke mit. „Im Sinne der Kinder ist eine gute Durchmischung wichtig“, sagt sie mit Blick auf eine ausgeglichene Quote lernschwacher Kinder in beiden Einrichtungen.

Erholung mit Hund Alyra und beim Camping

Bei Spaziergängen mit Mischlingshund Alyra und im Campingurlaub in Kroatien oder Südfrankreich entspannt sich die Schulleiterin für die bevorstehenden Aufgaben. Welche Lehrerinnen möglicherweise in die neue Grundschule umziehen werden, dafür müssten noch Kriterien gefunden werden. „Wichtig ist, dass beide Schulen gleichzeitig Ganztagsschulen werden“, sagt sie. Viele Gespräche mit der Stadtverwaltung als Schulträger stehen zur Vorbereitung noch an.

Nötig sei für die Bewältigung der neuen Aufgaben der Bau einer Mensa. Da die THS bereits über eine Küche verfüge, sei dafür auch eine Zwischenlösung denkbar. Die bei Schülern und Lehrern beliebten Klassenraumcontainer „dürften erst mal stehen bleiben“, sagt sie und lobt die Zusammenarbeit mit der Verwaltung. „Die Stadt macht sehr viel für die Schulen. Welche Stadt finanziert schon einen Schulsozialarbeiter mit einer ganzen Stelle?“

Das positive Arbeitsumfeld wird aus Sicht von Kebsch-Jandel durch das THS-Personal noch getoppt. „Wir haben ein ganz tolles Kollegium“, schwärmt sie. Das habe maßgeblich zu ihrer Entscheidung beigetragen, die Schulleitung zu übernehmen und macht sie gleichermaßen zuversichtlich, den großen Umbruch in der Empelder Grundschullandschaft gut zu bewältigen.

