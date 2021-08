Empelde

Zwei Tage nach der Würdigung ihrer ehrenamtlichen Verdienste gibt sich Rotraut Schiller-Specht bescheiden. Sie gehe nicht gern mit ihren eigenen Leistungen hausieren. Wenn überhaupt müsse die Arbeit für das Wohl der Kinder hervorgehoben werden, sagt die 63-jährige Frau aus Empelde. Am vergangenen Montag hat ihr Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das Verdienstkreuz Erster Klasse des Niedersächsischen Verdienstordens verliehen. Schiller-Specht wurde wegen ihrer besonderen Bemühungen um Kinder und Jugendliche mit großem Pflegebedarf geehrt.

Seit mehr als 20 Jahren engagiert sie sich bei Projekten für intensiv pflegebedürftige Kinder und deren Eltern. Unter anderem gründete sie 2015 den Verein Intensivkinder Niedersachsen, der Selbsthilfe- und Elterntreffen, Seminare sowie Freizeit- und Ferienaktionen für die Kinder und Jugendlichen organisiert. Um betroffenen Eltern mehr Freiräume zu verschaffen, rief sie Aktionen ins Leben, bei denen schwerstbehinderte Kinder bis heute zweimal im Monat einen Tag mit erfahrenen Betreuern verbringen und auch für eine Woche in den Urlaub fahren. Schiller-Specht sammelt Spenden und Fördergelder, um die Projekte zu finanzieren.

Ihr ist das Ziel ihres Engagements aber wichtiger als die persönliche Auszeichnung. Nur zögerlich präsentiert sie das Verdienstkreuz und die Urkunde. Dabei ist die 63-Jährige keineswegs schüchtern oder zurückhaltend. Trotz alle Bescheidenheit zeigt sich die Vorsitzende des Vereins Intensivkinder Niedersachsen von der feierlichen Zeremonie beeindruckt. Sie wurde ebenso wie weitere 22 Geehrte im Galeriegebäude der Herrenhäuser Gärten ausgezeichnet. „Das war eine tolle Veranstaltung“, sagt Schiller-Specht.

Ministerpräsident Stephan Weil verleiht Rotraut Schiller-Specht das Verdienstkreuz. Quelle: Region Hannover/Astrid Wendt

Schiller-Specht gibt Beruf für schwerkranke Tochter auf

Beate Leisner, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, hatte Schiller-Specht bei der Niedersächsischen Staatskanzlei für die Auszeichnung vorgeschlagen. Schiller-Specht ist selbst Mutter einer besonders pflegebedürftigen Frau. Die inzwischen 25-jährige Alena wurde mit Down-Syndrom und schwerem Herzfehler geboren. Sie sei kurz nach der Geburt mehrfach operiert und auch beatmet worden. Ein Versuch, ihren Luftröhrenschnitt wieder zu verschließen, sei gescheitert, erzählt Schiller-Specht. Trotzdem habe sich Alena mit sehr viel Pflegebedarf zu Hause gut entwickelt.

Die Anfangszeit sei aber sehr schwer gewesen, räumt Schiller-Specht ein. Sie gab ihren Beruf auf, um sich nur noch um Alena und die sechs Jahre ältere Schwester Mareike und den Haushalt zu kümmern. „Man wächst in die Aufgabe hinein und es entwickelt sich Normalität“, sagt die 63-Jährige. Das sei auch der Auslöser für ihr ehrenamtliches Engagement gewesen. „Als ich mit dem Beginn von Alenas Kindergartenzeit mehr Freiraum bekam, wollte ich auch noch andere Dinge machen als nur Haushalt und Pflege“, erzählt Schiller-Specht. Sie vernetzte sich mit betroffenen Eltern. Aus einer 1998 gegründeten Selbsthilfegruppe sowie Gruppen aus anderen Städten entstand 2001 zunächst der bundesweite Verein Intensivkinder Zuhause. Aus der Regionalgruppe Niedersachsen ging unter ihrer Leitung der Verein Intensivkinder Niedersachsen hervor. Die Vorsitzende bis heute: Schiller-Specht.

„Sie schenkt Behinderten und ihren Familien Lebensqualität“

In zwei Jahren will sich die 63-Jährige aus dem Vorstand zurückziehen. Ihr Ehemann gehe dann in den Ruhestand. Für Tochter Alena will Schiller-Specht bis dahin eine betreute Wohngruppe mit weiteren Schwerstpflegebedürftigen aufbauen. In der Begründung für ihr Verdienstkreuz wird das Lebenswerk der 63-Jährigen auf den Punkt gebracht: „Sie schenkt den Behinderten und ihren Familien ein großes Stück Lebensqualität.“

Von Ingo Rodriguez