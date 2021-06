Empelde

Es ist bislang nur ein Verdacht, aber nun rücken Kampfmittelexperten an: Tief im Erdreich unter der Kindertagesstätte Am Ententeich liegt möglicherweise eine nicht explodierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Das haben am Freitag Vertreter der Ronnenberger Stadtverwaltung und der Region Hannover mitgeteilt. Demnach hat eine routinemäßige Auswertung von Luftbildern ergeben: Im gemeinsamen Gebäude der Selma-Lagerlöf-Förderschule und des Kindergartens befindet sich im Bereich unter dem Kita-Flur ein verdächtiger Gegenstand. In den Sommerferien sollen nun Experten eines Kampfmittelräumdienstes mit Sondierungsbohrungen überprüfen, ob es sich möglicherweise um einen Weltkriegsblindgänger handelt.

„Keine unmittelbare Gefahr“

Der kommunale Fachbereichsleiter Kai Roegglen und Bürgermeisterin Stephanie Harms betonten aber gleich zum Auftakt einer Ortsbesichtigung, dass von dem Verdachtspunkt im Erdreich zunächst einmal keine unmittelbare Gefahr ausgehe. Deshalb sei bislang der Betreuungsbetrieb in beiden Einrichtungen nicht unterbrochen worden. „Wenn es eine Weltkriegsbombe sein sollte – wovon wir nicht ausgehen – liegt sie schon seit etwa 80 Jahren in der Erde, ohne dass etwas passiert ist“, sagte Roegglen. Genauso gut könnte es sich bei dem verdächtigen Gegenstand aber auch um eine alte Badewanne oder ein Fahrrad handeln.

Stadt und Region haben nach gleichlautenden Aussagen bereits seit Oktober 2020 Kenntnis von dem Blindgängerverdacht. Weil der Verdachtspunkt nach der Auswertung von sogenannten Geodaten aber nicht im Bereich des Außengeländes, sondern unter dem Gebäude der Region Hannover liege, sei es zunächst notwendig gewesen, für die Sondierung einen geeigneten Zeitpunkt ohne Betreuungsbetrieb zu finden.

Kampfmittelexperten rücken im Juli an

Nun wollen die Verantwortlichen die Kita-Schließzeit während der Sommerferien für die umfangreichen Sondierungsbohrungen und weitere Suchmaßnahmen nutzen. Am 19. Juli sollen die Kampfmittelexperten anrücken. Bis zum 17. September wollen sie ihre Untersuchungen abgeschlossen haben. „Weil dieser Zeitraum länger ist als die dreiwöchige Schließzeit, werden die 53 Kita-Kinder und die Mitarbeiterinnen für den Betreuungsbetrieb vorübergehend in die Kita am Seegrasweg umziehen“, berichtete Nele-Sofie Habermann aus dem Team Kinderbetreuung der Stadtverwaltung.

Während der Bauarbeiten und Bohrungen könne der Gebäudekomplex an der Straße Am Wischacker nicht genutzt werden. In der Kita Seegrasweg sei aber genügend Platz für einen vorübergehenden Umzug, den die Stadt auch bereits mit dem Niedersächsischen Kultusministerium abgestimmt habe. „Am Betreuungsbetrieb der Kita Am Ententeich ändert sich nur der Ort, ansonsten bleibt für die Kinder und ihre Bezugsfachkräfte alles gleich“, betonte Habermann. Die Kita-Leitungen, Mitarbeiter und Eltern seien bereits über den Umzug und den Bombenverdacht unterrichtet worden.

Zeitpuffer eingeplant

Stadt und Region hatten sich laut Fachbereichsleiter Roegglen ganz bewusst dafür entschieden, mit den Informationen erst an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn der Zeitpunkt für die Bombensuche feststehe und die Pläne für den Kita-Umzug ausgereift seien. Zuvor waren demnach auch die zwischenzeitliche Unterbringung der Kita-Betreuung in Containern, Sporthallen, Gemeinschaftshäusern sowie die Verteilung einzelner Gruppen auf mehrere Kindertagesstätten geprüft worden.

„Der Umzug in die Kita Seegrasweg ist aber unter Berücksichtigung des Kindeswohls und pädagogischer Aspekte am sinnvollsten“, sagte Habermann. Die Stadt hat für diesen Plan sogar eine zeitliche Pufferzone. „Sollten die Suchmaßnahmen und die anschließenden Reparaturen des Gebäudebodens länger dauern als geplant, können Kinder und Personal bis zum 30. September in der Kita Seegrasweg bleiben“, sagte Habermann.

Experten wollen 36 Löcher für Magnetfeldsonden bohren

Bauarbeiten werden nach der Bombensuche in jedem Fall notwendig sein. „Es werden 36 Kernbohrungen in einem sechs Meter langen Quadratraster gemacht“, berichtete Kita-Leiter Tobias Habermann. Laut Lars Symansky und Stefan Heinze aus dem Bereich Bauunterhaltung der Region Hannover sollen die Sondierungslöcher für Messungen mit Magnetfeldsonden einen Abstand von 1,20 Metern zueinander haben, jeweils etwa eineinhalb Meter tief sein und einen Durchmesser von 15 Zentimetern haben. Gebohrt wird in der Kita im Bereich des Flures mit einem angrenzendem Bewegungsraum, einer Küche und einem Büro.

Schon mehrfach Verdachtsfälle in Ronnenberg

Das weitere Vorgehen entspricht dann den gewöhnlichen Abläufen der Kampfmittelräumung: Sollte sich bei den Messungen der Verdacht auf einen Bombenblindgänger erhärten, wird von den Experten der genaue Verdachtspunkt im Erdreich vorsichtig freigelegt. „Für die visuelle Überprüfung einer mit einem Kampfmittel übereinstimmenden Anomalie“ – so nennen es die Experten für Kampfmittelbeseitigung der Landeshauptstadt Hannover. Wenn tatsächlich eine nicht explodierte Fliegerbombe entdeckt wird, ist für eine Entschärfung oder Sprengung eine Evakuierung in einem weiträumigen Radius notwendig.

Es kann aber auch ganz anders kommen: Im Jahr 2017 wurden in Empelde bei Sondierungen in der Erde nur die Reste einer alten Tonne sowie verrostete Teile eines Metallkinderwagens gefunden. Ein Jahr zuvor waren auf einem Regionsgrundstück an der Hamelner Straße nahe der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Ronnenberg lediglich Splitter, möglicherweise von Blindgängern, ausgegraben worden.

