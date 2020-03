VHS bildet zwölf neue pädagogische Mitarbeiter aus

Empelde

Nach einem erfolgreichen Kurs bei der Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land haben nun zwölf neue pädagogische Mitarbeiter Helfer das Rüstzeug, um den Personalmangel an den Grundschulen in der Region etwas zu lindern. Mit einer Präsentation vor den anderen Kursmitgliedern und der Dozentin Hannelore Werner in den VHS-Räumen an der Hansastraße in Empelde erwarben zehn Frauen und zwei Männer den letzten Baustein zu ihrem Zertifikat.

Mit dem Angebot stößt die VHS in eine Lücke, die das niedersächsischen Kultusministeriums offen lässt. Dabei seien die Anforderungen für pädagogische Mitarbeiter erst kürzlich verschärft worden, wie Werner erklärt. Bislang sei für die Arbeit keine besondere Qualifikation notwendig gewesen. Der Kurs der VHS umfasst dagegen 125 Stunden unterricht, 20 Stunden Hospitationen und zusätzliche Selbststudienzeit. Außerdem müssen die Absolventen ein Referat halten und eine zehnseitige Abschlussarbeit schreiben.

Spielerisches Lernen wird vermittelt

Pädagogische Mitarbeiter leiten an verlässlichen Grundschulen die Betreuungsstunden, sie sind Zweitkräfte im Unterricht und dürfen vorbereitete Vertretungsstunden leiten. An der VHS Calenberger Land werden sie zudem inklusiv geschult. Für die Dozentin ist es zudem wichtig, dass auch die pädagogischen Mitarbeiter im Unterricht vom sturen Ausfüllen von Arbeitsblättern wegkommen. Sie sollen vielmehr lernen, „dass es Spaß macht, den Unterricht so zu gestalten, dass die Schüler lösungsorientiert arbeiten“, sagt sie. Um dies zu realisieren, könne man Spiele mit Zahlen und Buchstaben variieren, um das Lernen zu erleichtern. Auch im sozialen Bereich seien solche Beispiele möglich.

Mit den neuen Regelungen für pädagogische Mitarbeiter werde deren Rolle an den Schulen gestärkt, meint auch die VHS-Programmbereichsleitung Nadja Heinrichs. „Die Tätigkeit wird attraktiver“, stellt sie fest, „weil jetzt auch Vorbereitungsstunden bezahlt werden.“ Auch den Teilnehmern ihrer Kurse merken man das an, erzählt Werner. Viele hätten deutlich höhere Vorqualifikationen und Abschlüsse in anderen Berufsgruppen. „Jetzt gehen sie darin auf, mit Kindern zu arbeiten“, sagt die Dozentin.

Einen Wermutstropfen hat die Sache für die Ronnenberger Grundschulen am Ende aber doch: Da Teilnehmer aus dem gesamten Umland die VHS in Empelde besuchen, profitieren auch Schulen außerhalb der Stadtgrenzen von den qualifizierten und am Ende auch zertifizierten Mitarbeitern. Auf Nachfrage gab nur eine Absolventin an, sich um eine Beschäftigung an einer der hiesigen Einrichtungen zu bemühen. Auf eine größere Entlastung müssen die Ronnenberger Schulen damit wohl noch ein bisschen warten.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz