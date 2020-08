Benthe

Nur einen Tag nach dem tödlichen Unfall mit einem Radfahrer auf der Bundesstraße 65 hat sich am Mittwochmorgen wenige hundert Meter entfernt ein weiterer Zusammenstoß ereignet. An der Ampelkreuzung am Gehrdener Damm, die übergangsweise für eine Umleitung eingerichtet ist, stießen insgesamt vier Autos zusammen. Keine der sechs beteiligten Personen wurde verletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro.

Auch die provisorische Ampel wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Quelle: Uwe Kranz

Eine 53-jährige Mercedesfahrerin aus Gehrden hatte die Bundesstraße 65 gegen 10 Uhr aus Richtung Minden kommend befahren und beim passieren der Kreuzung offenbar das Rotlicht der provisorischen Ampel übersehen. Eine 35-jährige Hyundai-Fahrerin, ebenfalls aus Gehrden, die in die Kreuzung eingefahren war, wurde mit ihrem Fahrzeug von dem Mercedes gerammt und gegen die Ampel geschleudert. Mit im Fahrzeug saß ein Kind im Vorschulalter.

Der Mercedes kam nach dem Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Skoda eines 32-jährigen Mannes aus Sölde. Dieser wurde in einen auf der Linksabbiegespur wartenden Opel geschoben, in dem ein 53-jähriger Isernhagener saß. Der von dem Hyundai getroffene Ampelmast riss zudem sein Pendant auf der anderen Straßenseite über das Verbindungskabel zu Boden. Dabei wurden auch die schweren Betonsockel umgerissen. Diese mussten in der Folge aufwendig mithilfe eines Kranes geborgen werden. Die Bundesstraße blieb deshalb für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Von Uwe Kranz