Benthe

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 65 bei Benthe ist am Mittwoch Mittag erheblicher Blechschaden entstanden. Verletzt wurde allerdings niemand.

Nach Angaben der Polizei war ein 64-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug kurz hinter der Abzweigung in Richtung Ronnenberg aus Unachtsamkeit mit etwa 40 bis 50 Kilometer pro Stunde ungebremst auf ein Stauende zugefahren. Zwar versuchte der Weetzener noch im letzten Moment auszuweichen, doch einen Zusammenstoß konnte er nicht mehr verhindern – und löste eine Kettenreaktion aus.

Erst touchierte er mit seinem VW Golf das Fahrzeug am Stauende, anschließend kollidierte er mit einem Transporter im Gegenverkehr. Durch die Wucht des Aufpralls auf den am Stauende stehenden Wagen geriet das verursachende Fahrzeug in Schräglage und beschädigte in der Folge auch das Fahrzeugheck eines Opels, der sich wiederum an vorletzter Position des Stauendes in Fahrtrichtung Hannover befand.

Die B65 wurde auf Höhe der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von Dirk Wirausky