Empelde

Mindestens zwei unbekannte Personen haben am Sonnabend, 14. März, gegen 2 Uhr das Gelände eines Autohandels an der Straße Am Rathaus betreten. Dort schlugen die Täter die Heckscheibe eines BMW ein, um so offensichtlich in das Fahrzeug zu gelangen, vermeldet die Polizei. Bei der Tat löste die Alarmanlage des Pkw aus, woraufhin die Täter flüchteten. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 1000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Empelde unter Telefon (0511) 1232090, oder der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170, zu melden.

Von Lisa Malecha