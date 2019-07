Ronnenberg

Bei hohen Temperaturen haben Unbekannte am Dienstag in Ronnenberg zwei Hunde in einer Transportbox mutmaßlich ausgesetzt. Ein Autofahrer entdeckte die Tiere gegen 21.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Nenndorfer Strasse, kurz vor der B 65 in Höhe der Kleingartenanlage. Es handelte sich bei den beiden Tieren offensichtlich um einen jüngeren Jack-Russel-Terrier (braun-weiß gefleckt) und einen älteren schwarzen Spitz-Mischling.

In ihrem kleinen Gefängnis hatten sie zumindest einen großen Napf mit Wasser. Durch den Finder alarmiert nahmen wenig später Polizeibeamte die beiden verängstigten Hunde in Obhut. Die Hunde waren offenbar nicht gechipt und hatten keine Steuermarke. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein und übergaben die beiden Tiere an einen Mitarbeiter des Tierheims Krähenwinkel.

Polizei sucht Zeugen

Derzeit tappt die Polizei hinsichtlich des Hundehalters im Dunkeln. Die Polizei Ronnenberg erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung auf den Hundehalter und/ oder die Transportbox. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 517 115 zu melden.

