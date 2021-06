Benthe

Der Kulturladen Benthe setzt die Open-Air-Saison mit einem Auftritt des Trios Coppo fort. Am Sonnabend, 26. Juni, will die Gruppe ab 19 Uhr im Garten des Cafés benthe.mitte, Am Steinweg 18, mit einem begeisternden Sound aus Gitarre, Drums, Percussion und einer Flöte, die dem Ganzen Dynamik und faszinierende Klangfarben verleiht, karibisches Flair verbreiten.

Trio Coppo, das sind Carsten Tamme an der Querflöte und Gitarre, Rolf Schawara an den Drums und Percussion sowie Gunnar Hofmann an der Akustik- und E-Gitarre. Jeder von ihnen bringt seine eigenen musikalischen Ideen ein. So entsteht ein großes, sehr nuancenreiches Repertoire, das viel Raum für Überraschungen lässt. Dabei zieht das Trio alle Register des Latin-Jazz, kubanische Rhythmen vermischen sich mit groovigen Improvisationen.

Auch den Eigenkompositionen kann sich niemand entziehen

Das Repertoire von Carlos Santana, George Benson über Chick Corea, Al Di Meola, Pat Metheny und Bill Withers lässt bei überraschenden Arrangements keine Wünsche offen. Auch den gefühlvollen Eigenkompositionen kann sich kaum jemand entziehen.

Karten gibt es zum Preis von 15 Euro im Café benthe.mitte, Vorbestellungen sind unter Telefon (0 51 08) 9 13 52 49 oder per E-Mail an kontakt@benthe-mitte.de möglich. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Café benthe.mitte sorgt für Speisen und Getränke.

Von Uwe Kranz